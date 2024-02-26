https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929505684.html

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:47

2024-02-26T11:47

2024-02-26T12:22

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

денис пушилин

днр

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал он.По словам главы республики, сейчас есть все предпосылки для восстановления города. После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план, добавил он.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.

https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929237817.html

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, безопасность, денис пушилин, днр