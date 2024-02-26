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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 26.02.2024 (обновлено: 12:22 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929505684.html
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:47
2024-02-26T12:22
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал он.По словам главы республики, сейчас есть все предпосылки для восстановления города. После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план, добавил он.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929237817.html
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авдеевка, безопасность, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Денис Пушилин, ДНР
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал он.
Взятые в плен украинские военные в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки
24 февраля, 08:02
По словам главы республики, сейчас есть все предпосылки для восстановления города. После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план, добавил он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьДенис ПушилинДНР
 
 
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