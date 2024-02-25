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В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше - РИА Новости, 25.02.2024
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17:51 25.02.2024 (обновлено: 21:51 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/zerno-1929409230.html
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше - РИА Новости, 25.02.2024
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше
В Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны, заявил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:51
2024-02-25T21:51
польша
украина
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны, заявил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X."Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?" — написал он, сопроводив публикацию подтверждающими его слова фотографиями.По словам чиновника, вся сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах, Киев "строго следует закону".Как сообщило польское радио, инцидент произошел минувшей ночью в районе населенного пункта Котомеж под Быдгощем. Неизвестные открыли восемь вагонов стоявшего на боковой ветке состава и высыпали оттуда кукурузу. Дело расследует местная полиция.Один из присутствовавших на месте ЧП фермеров рассказал, что аккредитованная лаборатория взяла пробы зерна для анализа и проведет оценку качества на содержание микотоксинов, а также пестицидов.В свою очередь, Войцех Мойзесович, один из участников протеста польских аграриев, заявил, что поддерживает тех, кто высыпает украинскую продукцию из вагонов. "Кто-то здесь врет. Премьер-министр Украины заявил, что ни зерно, ни кукуруза, ни рапс к нам не ввозятся. Ситуация показывает, что они импортируются. Если бы я был там и у меня была возможность, я бы тоже высыпал эту кукурузу. Сколько могут длиться разговоры, сколько могут длиться согласования?" — сказал собеседник издания.Он подчеркнул, что польские аграрии знают, за что борются, и понимают, что ввоз зерна из бывшей советской республики приведет к банкротству многих ферм, "поэтому воюют и имеют на это право".Подобные акции происходили и ранее. Так, накануне неизвестные повредили вагоны с украинскими бобами на пропускном пункте "Дорохуск". До этого активисты сообщали, что на этой же станции аграрии вывалили зерно из грузовиков, прибывших из соседней страны. Кроме того, протестующие польские фермеры 20 февраля высыпали на железнодорожные пути на погранпереходе в Медыке два вагона кукурузы.Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240223/fermer-1929198326.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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польша, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Польша, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Киеве заявили об уничтожении 160 тонн украинского зерна в Польше

Кубраков: в Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище в Киевской области
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны, заявил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X.
"Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?" — написал он, сопроводив публикацию подтверждающими его слова фотографиями.
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По словам чиновника, вся сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах, Киев "строго следует закону".
Как сообщило польское радио, инцидент произошел минувшей ночью в районе населенного пункта Котомеж под Быдгощем. Неизвестные открыли восемь вагонов стоявшего на боковой ветке состава и высыпали оттуда кукурузу. Дело расследует местная полиция.
Один из присутствовавших на месте ЧП фермеров рассказал, что аккредитованная лаборатория взяла пробы зерна для анализа и проведет оценку качества на содержание микотоксинов, а также пестицидов.
В свою очередь, Войцех Мойзесович, один из участников протеста польских аграриев, заявил, что поддерживает тех, кто высыпает украинскую продукцию из вагонов.
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"Кто-то здесь врет. Премьер-министр Украины заявил, что ни зерно, ни кукуруза, ни рапс к нам не ввозятся. Ситуация показывает, что они импортируются. Если бы я был там и у меня была возможность, я бы тоже высыпал эту кукурузу. Сколько могут длиться разговоры, сколько могут длиться согласования?" — сказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что польские аграрии знают, за что борются, и понимают, что ввоз зерна из бывшей советской республики приведет к банкротству многих ферм, "поэтому воюют и имеют на это право".
Подобные акции происходили и ранее. Так, накануне неизвестные повредили вагоны с украинскими бобами на пропускном пункте "Дорохуск". До этого активисты сообщали, что на этой же станции аграрии вывалили зерно из грузовиков, прибывших из соседней страны. Кроме того, протестующие польские фермеры 20 февраля высыпали на железнодорожные пути на погранпереходе в Медыке два вагона кукурузы.
Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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