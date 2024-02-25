https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929419397.html

Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД

Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 25.02.2024

Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД

Высказывания Владимира Зеленского о количестве погибших и раненых солдат ВСУ не вызывают доверия у украинцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:33

2024-02-25T19:33

2024-02-25T23:13

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского о количестве погибших и раненых солдат ВСУ не вызывают доверия у украинцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в воскресенье глава киевского режима, выступая на пресс-конференции "Украина. 2024 год", заявил, что потери армии страны якобы составили лишь 31 тысячу человек. По ее словам, глава киевского режима воспринимает граждан страны не как людей, а как единицы, на которые можно получить западные средства. Именно поэтому он занизил в разы потери, оставив в ВСУ столько "мертвых душ", — чтобы их финансировали как живых, пояснила дипломат."А деньги продолжат выводить за границу", — отметила Захарова.Она также напомнила, что ранее президент России Владимир Путин озвучивал число погибших военнослужащих армии противника за время так называемого контрнаступления.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, донбасс, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин