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Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 25.02.2024 (обновлено: 23:13 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929419397.html
Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД
Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД - РИА Новости, 25.02.2024
Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД
Высказывания Владимира Зеленского о количестве погибших и раненых солдат ВСУ не вызывают доверия у украинцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:33
2024-02-25T23:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
россия
донбасс
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского о количестве погибших и раненых солдат ВСУ не вызывают доверия у украинцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в воскресенье глава киевского режима, выступая на пресс-конференции "Украина. 2024 год", заявил, что потери армии страны якобы составили лишь 31 тысячу человек. По ее словам, глава киевского режима воспринимает граждан страны не как людей, а как единицы, на которые можно получить западные средства. Именно поэтому он занизил в разы потери, оставив в ВСУ столько "мертвых душ", — чтобы их финансировали как живых, пояснила дипломат."А деньги продолжат выводить за границу", — отметила Захарова.Она также напомнила, что ранее президент России Владимир Путин озвучивал число погибших военнослужащих армии противника за время так называемого контрнаступления.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, донбасс, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Россия, Донбасс, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Каждый украинец понимает, что Зеленский врет про потери ВСУ, заявил МИД

Захарова: каждый украинец понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского о количестве погибших и раненых солдат ВСУ не вызывают доверия у украинцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в воскресенье глава киевского режима, выступая на пресс-конференции "Украина. 2024 год", заявил, что потери армии страны якобы составили лишь 31 тысячу человек.
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24 февраля, 08:00
«

"То, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вэсэушник. <...> Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
По ее словам, глава киевского режима воспринимает граждан страны не как людей, а как единицы, на которые можно получить западные средства. Именно поэтому он занизил в разы потери, оставив в ВСУ столько "мертвых душ", — чтобы их финансировали как живых, пояснила дипломат.
"А деньги продолжат выводить за границу", — отметила Захарова.
Она также напомнила, что ранее президент России Владимир Путин озвучивал число погибших военнослужащих армии противника за время так называемого контрнаступления.
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В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
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Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреРоссияДонбассМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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