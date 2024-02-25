https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:45
2024-02-25T18:45
2024-02-25T23:39
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сергей шойгу
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год"."Давление на фронте очень сильное. <…> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", — посетовал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html
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Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
Зеленский допустил дальнейшую потерю территорий Украины из-за России