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Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 25.02.2024 (обновлено: 23:39 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:45
2024-02-25T23:39
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
в мире
киев
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год"."Давление на фронте очень сильное. &lt;…&gt; Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", — посетовал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html
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украина, владимир зеленский, в мире, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте

Зеленский допустил дальнейшую потерю территорий Украины из-за России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год".
"Давление на фронте очень сильное. <…> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", — посетовал он.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский захотел сделать России странное предложение
Вчера, 18:35
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе
Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреКиевРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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