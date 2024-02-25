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В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии - РИА Новости, 25.02.2024
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16:46 25.02.2024 (обновлено: 16:49 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/yuar-1929400191.html
В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии
В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии - РИА Новости, 25.02.2024
В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии
Автобус перевернулся в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, девять членов правящей партии ЮАР - "Африканского национального конгресса"(АНК) погибли,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:46
2024-02-25T16:49
в мире
квазулу-натал
юар
дурбан
африканский национальный конгресс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Автобус перевернулся в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, девять членов правящей партии ЮАР - "Африканского национального конгресса"(АНК) погибли, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал SABC со ссылкой на данные местной полиции. По данным телеканала, ДТП произошло на севере провинции Квазулу-Натал утром в воскресенье. Как отмечает телеканал со ссылкой на предварительный отчет полиции, автобус перевернулся по дороге между городами Врайхайд и Паулпитерсбург. "Число погибших в результате аварии автобуса сегодня утром на дороге ...между городами Врайхайд и Паулпитерсбург на севере Квазулу-Натала достигло девяти", - отмечает SABC, добавив, что пострадавшие госпитализированы. Партия "Африканский национальный конгресс " также подтвердила факт гибели членов партии в ДТП на своей странице в соцсети X. Согласно заявлению "Африканского национального конгресса", ее члены возвращались домой после презентации предвыборного митинга на стадионе в городе Дурбан провинции Квазулу-Натал, который прошел в субботу.
https://ria.ru/20240225/meksika-1929331273.html
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в мире, квазулу-натал, юар, дурбан, африканский национальный конгресс
В мире, Квазулу-Натал, ЮАР, Дурбан, Африканский национальный конгресс
В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии

В ДТП с автобусом на востоке ЮАР погибли девять членов правящей партии АНК

© Flickr / andy_carterПолиция ЮАР
Полиция ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Flickr / andy_carter
Полиция ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Автобус перевернулся в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, девять членов правящей партии ЮАР - "Африканского национального конгресса"(АНК) погибли, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал SABC со ссылкой на данные местной полиции.
По данным телеканала, ДТП произошло на севере провинции Квазулу-Натал утром в воскресенье. Как отмечает телеканал со ссылкой на предварительный отчет полиции, автобус перевернулся по дороге между городами Врайхайд и Паулпитерсбург.
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"Число погибших в результате аварии автобуса сегодня утром на дороге ...между городами Врайхайд и Паулпитерсбург на севере Квазулу-Натала достигло девяти", - отмечает SABC, добавив, что пострадавшие госпитализированы.
Партия "Африканский национальный конгресс " также подтвердила факт гибели членов партии в ДТП на своей странице в соцсети X. Согласно заявлению "Африканского национального конгресса", ее члены возвращались домой после презентации предвыборного митинга на стадионе в городе Дурбан провинции Квазулу-Натал, который прошел в субботу.
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В миреКвазулу-НаталЮАРДурбанАфриканский национальный конгресс
 
 
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