https://ria.ru/20240225/yemen-1929412671.html

Премьер правительства Йемена направился с официальным визитом в Россию

Премьер правительства Йемена направился с официальным визитом в Россию - РИА Новости, 25.02.2024

Премьер правительства Йемена направился с официальным визитом в Россию

Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак в воскресенье вечером направился с официальным визитом... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:35

2024-02-25T18:35

2024-02-25T22:04

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ДОХА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак в воскресенье вечером направился с официальным визитом в Москву, передает агентство новостей Saba."Премьер-министр, министр иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак вылетел из временной столицы Адена и направился в Москву с официальным визитом в ответ на приглашение, которое он получил от российской стороны", — говорится в сообщении.По данным издания, бен Мубарак встретится со спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, вице-премьером Алексеем Оверчуком и главой МИД Сергеем Лавровым.Уточняется, что во время визита политик намерен обсудить отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления, ситуацию в Йемене и регионе, роль России в содействии достижению безопасности в этой стране, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.Ахмед бен Мубарак занял пост премьера 6 февраля. Его назначение произошло после ухудшения экономических показателей, которое его предшественник Маин Абдельмалик Саид объяснял прекращением экспорта нефти, основного дохода бюджета на правительственных территориях, из-за нападений "Ансар Алла" на порты.В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии дорожную карту по установлению мира, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.

https://ria.ru/20240223/khusity-1929095900.html

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