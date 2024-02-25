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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске на Украине
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске на Украине
Повторные взрывы раздались городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:11
2024-02-25T23:11
2024-02-25T23:11
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Повторные взрывы раздались городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье агентство Укринформ сообщило о взрывах в Днепропетровске. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Днепропетровской области звучит с 20.50 (по мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске на Украине
"Общественное": в Днепропетровске прогремели повторные взрывы