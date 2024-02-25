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"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ
В рядах украинской армии опасаются, что запасы снарядов могут иссякнуть, пишет Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:26
2024-02-25T16:26
2024-02-25T16:42
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В рядах украинской армии опасаются, что запасы снарядов могут иссякнуть, пишет Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО."Я думаю, очевидно, что они (командиры ВСУ. — Прим. ред.) обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться", — сказал собеседник издания.По его словам, украинские войска на линии фронта уже ограничивают использование боеприпасов, заставляя командиров делать сложный выбор. Кроме того, ВСУ утверждают, что на передовой они сильно уступают в численности российской артиллерии, говорится в материале.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Киев, НАТО
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ
Представитель НАТО: командиры ВСУ боятся, что боеприпасы могут скоро закончиться