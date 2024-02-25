Рейтинг@Mail.ru
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 25.02.2024 (обновлено: 16:42 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vsu-1929397701.html
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ
В рядах украинской армии опасаются, что запасы снарядов могут иссякнуть, пишет Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:26
2024-02-25T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_0:67:2971:1738_1920x0_80_0_0_93bc320bcb9ed9c8bec57b83be180acb.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В рядах украинской армии опасаются, что запасы снарядов могут иссякнуть, пишет Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО."Я думаю, очевидно, что они (командиры ВСУ. — Прим. ред.) обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться", — сказал собеседник издания.По его словам, украинские войска на линии фронта уже ограничивают использование боеприпасов, заставляя командиров делать сложный выбор. Кроме того, ВСУ утверждают, что на передовой они сильно уступают в численности российской артиллерии, говорится в материале.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f474ec6c33e3c3e8f3a68d4aa07198a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Киев, НАТО
"Сложный выбор". В НАТО раскрыли главный страх командиров ВСУ

Представитель НАТО: командиры ВСУ боятся, что боеприпасы могут скоро закончиться

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В рядах украинской армии опасаются, что запасы снарядов могут иссякнуть, пишет Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО.
"Я думаю, очевидно, что они (командиры ВСУ. — Прим. ред.) обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться", — сказал собеседник издания.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Вчера, 12:37
По его словам, украинские войска на линии фронта уже ограничивают использование боеприпасов, заставляя командиров делать сложный выбор. Кроме того, ВСУ утверждают, что на передовой они сильно уступают в численности российской артиллерии, говорится в материале.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Это саботаж". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на границе
Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала