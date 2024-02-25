В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
Группировка "Таврия": ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино под Авдеевкой
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового.
"На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал он.
При этом накануне издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ вышли из Ласточкино. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. Армия противника регулярно обстреливала оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии этого города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более 1,5 тысячи военнослужащих.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.