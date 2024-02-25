https://ria.ru/20240225/vsu-1929394228.html

В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки

В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки - РИА Новости, 25.02.2024

В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки

Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:07

2024-02-25T16:07

2024-02-25T18:30

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового. "На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал он.При этом накануне издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ вышли из Ласточкино. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. Армия противника регулярно обстреливала оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии этого города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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