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В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 25.02.2024 (обновлено: 18:30 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vsu-1929394228.html
В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки - РИА Новости, 25.02.2024
В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:07
2024-02-25T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
донецк
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового. "На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал он.При этом накануне издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ вышли из Ласточкино. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. Армия противника регулярно обстреливала оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии этого города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, донецк, украина, сергей шойгу, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Донецк, Украина, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев
В ВСУ заявили об отходе на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки

Группировка "Таврия": ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино под Авдеевкой

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные отошли на западную окраину поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, приводит издание "Украинская правда" заявление представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового.
"На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал он.
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"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
При этом накануне издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ вышли из Ласточкино. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. Армия противника регулярно обстреливала оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии этого города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более 1,5 тысячи военнослужащих.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкУкраинаСергей ШойгуАндрей Мордвичев
 
 
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