https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html

На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам

На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам - РИА Новости, 25.02.2024

На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам

Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за отказа в продлении виз российским и украинским туристам, пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на управление РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:54

2024-02-25T12:54

2024-02-25T14:19

туризм

в мире

шри-ланка

россия

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за отказа в продлении виз российским и украинским туристам, пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на управление президента по СМИ. "Правительство Шри-Ланки официально не приняло решения об отмене продления виз, ранее предоставленных этим туристам", — говорится в публикации.Речь идет об уведомлении, требующем, чтобы россияне и украинцы покинули островное государство в течение 14 дней. Как пояснили в управлении по СМИ, департамент иммиграции и эмиграции выдал его без предварительного согласования с кабинетом министров. Президент Ранил Викрамасингхе распорядился провести по этому поводу расследование. О прекращении продления долгосрочных туристических виз для тысяч россиян и украинцев сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на генерального комиссара по иммиграции Харша Илукпития. Он назвал крайний срок отъезда из страны — 7 марта. В октябре правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Пилотный проект будет действовать до 31 марта. До этого визовый сбор для россиян составлял 3050 рублей при подаче через посольство, 50 долларов в случае онлайн-оформления или 60 долларов при оформлении по прилете.Как отмечал в конце прошлого года российский посол на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян, островное государство стало одним из наиболее предпочтительных направлений для российских туристов, предполагается, что в этом году их число достигнет 200 тысяч.

https://ria.ru/20240218/tury-1928077394.html

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шри-ланка, россия, новости - туризм