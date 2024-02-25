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На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам - РИА Новости, 25.02.2024
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Туризм
 
12:54 25.02.2024 (обновлено: 14:19 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html
На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам
На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам - РИА Новости, 25.02.2024
На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам
Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за отказа в продлении виз российским и украинским туристам, пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на управление РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:54
2024-02-25T14:19
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за отказа в продлении виз российским и украинским туристам, пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на управление президента по СМИ. "Правительство Шри-Ланки официально не приняло решения об отмене продления виз, ранее предоставленных этим туристам", — говорится в публикации.Речь идет об уведомлении, требующем, чтобы россияне и украинцы покинули островное государство в течение 14 дней. Как пояснили в управлении по СМИ, департамент иммиграции и эмиграции выдал его без предварительного согласования с кабинетом министров. Президент Ранил Викрамасингхе распорядился провести по этому поводу расследование. О прекращении продления долгосрочных туристических виз для тысяч россиян и украинцев сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на генерального комиссара по иммиграции Харша Илукпития. Он назвал крайний срок отъезда из страны — 7 марта. В октябре правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Пилотный проект будет действовать до 31 марта. До этого визовый сбор для россиян составлял 3050 рублей при подаче через посольство, 50 долларов в случае онлайн-оформления или 60 долларов при оформлении по прилете.Как отмечал в конце прошлого года российский посол на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян, островное государство стало одним из наиболее предпочтительных направлений для российских туристов, предполагается, что в этом году их число достигнет 200 тысяч.
https://ria.ru/20240218/tury-1928077394.html
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в мире, шри-ланка, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Россия, Новости - Туризм
На Шри-Ланке прокомментировали сообщения об отмене продления виз россиянам

Шри-Ланка расследует выданное россиянам уведомление об отмене продления виз

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаграничный паспорт гражданина Российской Федерации
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки проведут расследование из-за отказа в продлении виз российским и украинским туристам, пишет местное издание Ada Derana со ссылкой на управление президента по СМИ.
"Правительство Шри-Ланки официально не приняло решения об отмене продления виз, ранее предоставленных этим туристам", — говорится в публикации.
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Речь идет об уведомлении, требующем, чтобы россияне и украинцы покинули островное государство в течение 14 дней. Как пояснили в управлении по СМИ, департамент иммиграции и эмиграции выдал его без предварительного согласования с кабинетом министров. Президент Ранил Викрамасингхе распорядился провести по этому поводу расследование.
О прекращении продления долгосрочных туристических виз для тысяч россиян и украинцев сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на генерального комиссара по иммиграции Харша Илукпития. Он назвал крайний срок отъезда из страны — 7 марта.
В октябре правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Пилотный проект будет действовать до 31 марта. До этого визовый сбор для россиян составлял 3050 рублей при подаче через посольство, 50 долларов в случае онлайн-оформления или 60 долларов при оформлении по прилете.
Как отмечал в конце прошлого года российский посол на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян, островное государство стало одним из наиболее предпочтительных направлений для российских туристов, предполагается, что в этом году их число достигнет 200 тысяч.
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