СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом
NYT: провал контрнаступления стал ошеломляющим переломом для Украины
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times.
"Это ошеломляющий разворот. Всего год назад многие здесь предсказывали, что контрнаступление Украины, подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских туда, где они находились 24 февраля 2022 года", — говорится в материале.
Отмечается, что теперь выяснились некоторые суровые уроки: санкции оказались неэффективными, а темпы роста российской экономики стали быстрее, чем у Германии. Автор статьи признает, что после неудач на фронте и провала украинского контрнаступления надежды на то, что удастся оказать давление на Кремль, не оправдались.
"Такова суть проблемы, с которой столкнулись Украина и союзники по НАТО в мрачную вторую годовщину", — резюмируется в публикации.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ. На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.