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СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 25.02.2024 (обновлено: 23:01 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html
СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом
СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом
Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:38
2024-02-25T23:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times."Это ошеломляющий разворот. Всего год назад многие здесь предсказывали, что контрнаступление Украины, подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских туда, где они находились 24 февраля 2022 года", — говорится в материале.Отмечается, что теперь выяснились некоторые суровые уроки: санкции оказались неэффективными, а темпы роста российской экономики стали быстрее, чем у Германии. Автор статьи признает, что после неудач на фронте и провала украинского контрнаступления надежды на то, что удастся оказать давление на Кремль, не оправдались."Такова суть проблемы, с которой столкнулись Украина и союзники по НАТО в мрачную вторую годовщину", — резюмируется в публикации.Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ. На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом

NYT: провал контрнаступления стал ошеломляющим переломом для Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times.
"Это ошеломляющий разворот. Всего год назад многие здесь предсказывали, что контрнаступление Украины, подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских туда, где они находились 24 февраля 2022 года", — говорится в материале.
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Отмечается, что теперь выяснились некоторые суровые уроки: санкции оказались неэффективными, а темпы роста российской экономики стали быстрее, чем у Германии. Автор статьи признает, что после неудач на фронте и провала украинского контрнаступления надежды на то, что удастся оказать давление на Кремль, не оправдались.
"Такова суть проблемы, с которой столкнулись Украина и союзники по НАТО в мрачную вторую годовщину", — резюмируется в публикации.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ. На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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