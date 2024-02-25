https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html

СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом

СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом - РИА Новости, 25.02.2024

СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом

Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:38

2024-02-25T19:38

2024-02-25T23:01

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления стал переломным моментом для Украины, пишет New York Times."Это ошеломляющий разворот. Всего год назад многие здесь предсказывали, что контрнаступление Украины, подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских туда, где они находились 24 февраля 2022 года", — говорится в материале.Отмечается, что теперь выяснились некоторые суровые уроки: санкции оказались неэффективными, а темпы роста российской экономики стали быстрее, чем у Германии. Автор статьи признает, что после неудач на фронте и провала украинского контрнаступления надежды на то, что удастся оказать давление на Кремль, не оправдались."Такова суть проблемы, с которой столкнулись Украина и союзники по НАТО в мрачную вторую годовщину", — резюмируется в публикации.Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ. На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html

https://ria.ru/20240225/vsu-1929397701.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, владимир путин