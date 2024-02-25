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Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News - РИА Новости, 25.02.2024
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03:18 25.02.2024 (обновлено: 05:31 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929333103.html
Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News
Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News - РИА Новости, 25.02.2024
Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News
Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, сообщает британский телеканал Sky News РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T03:18
2024-02-25T05:31
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
алексей данилов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.Британский эксперт Хусейн Алиев заявил в интервью телеканалу, что в ближайшие 12 месяцев Киев понесет "более серьезные территориальные потери".&quot;Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге&quot;, - подчеркнул он.Бывший директор лондонского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Майкл Кларк заявил, что "Украина вполне может потерять еще больше территории, которую она защищала в течение оставшейся части этого года", однако, по его словам, страна будет упорно работать над тем, чтобы "укрепить свои силы к 2025 году" и убедить западные державы в том, что в конечном итоге она сможет одержать победу над Россией.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы".
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО
Украина может потерять в ближайший год весь Донбасс, прогнозирует Sky News

Sky News: Украина за год может потерять больше территорий, в том числе Донбасс

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.
Британский эксперт Хусейн Алиев заявил в интервью телеканалу, что в ближайшие 12 месяцев Киев понесет "более серьезные территориальные потери".
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"Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге", - подчеркнул он.

Бывший директор лондонского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Майкл Кларк заявил, что "Украина вполне может потерять еще больше территории, которую она защищала в течение оставшейся части этого года", однако, по его словам, страна будет упорно работать над тем, чтобы "укрепить свои силы к 2025 году" и убедить западные державы в том, что в конечном итоге она сможет одержать победу над Россией.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы".
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