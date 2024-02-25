https://ria.ru/20240225/turtsiya-1929402010.html
Власти Турции объяснили ситуацию с лимитом на плату за аренду квартир
Власти Турции объяснили ситуацию с лимитом на плату за аренду квартир - РИА Новости, 25.02.2024
Власти Турции объяснили ситуацию с лимитом на плату за аренду квартир
Решение о снятии 25% ограничения на повышение платы за аренду квартир в Турции пока не принято, речь идёт об ожиданиях, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:02
2024-02-25T17:02
2024-02-25T17:02
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новости - туризм
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АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Решение о снятии 25% ограничения на повышение платы за аренду квартир в Турции пока не принято, речь идёт об ожиданиях, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение платы за аренду квартиры и больше не продлевать её действие, сообщил в воскресенье телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа. Турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно увеличить максимум на 25%. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%. "Министр Тундж в телепрограмме, в которой он принял участие, ответил на вопрос "По вашей оценке, 25-процентное повышение арендной платы не будет продлено?" следующим образом: "Срок действия 25-процентного ограничения истекает в июле. Если посмотреть на заявления нашего министра финансов, особенно в отношении целевого показателя инфляции, то кажется, что необходимости в этом не будет". Таким образом, заявление министра Тунджа означает не то, что "такое решение принято", а то, что "у него есть такое ожидание"", - говорится в заявлении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926574606.html
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912309806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, жилье, новости - туризм
Туризм, Турция, Жилье, Новости - Туризм
Власти Турции объяснили ситуацию с лимитом на плату за аренду квартир
Анкара не принимала решение о снятии лимита на повышение платы за аренду квартир
АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Решение о снятии 25% ограничения на повышение платы за аренду квартир в Турции пока не принято, речь идёт об ожиданиях, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение платы за аренду квартиры и больше не продлевать её действие, сообщил в воскресенье телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа. Турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно увеличить максимум на 25%. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%.
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"Министр Тундж в телепрограмме, в которой он принял участие, ответил на вопрос "По вашей оценке, 25-процентное повышение арендной платы не будет продлено?" следующим образом: "Срок действия 25-процентного ограничения истекает в июле. Если посмотреть на заявления нашего министра финансов, особенно в отношении целевого показателя инфляции, то кажется, что необходимости в этом не будет". Таким образом, заявление министра Тунджа означает не то, что "такое решение принято", а то, что "у него есть такое ожидание"", - говорится в заявлении.
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в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.
Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.
Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов.
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