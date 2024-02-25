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Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
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14:38 25.02.2024
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Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:38
2024-02-25T14:38
белоруссия
россия
александр лукашенко
минск
москва
в мире
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо будущий руководитель в республике может поддержать идею объединения стран в одно государство. "Мы в рамках Союзного государства немало сделали, и сейчас об этом говорим. Мы сохранили этот проект и спокойно идем в этом плане… Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос одного из российских журналистов в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов. По словам белорусского президента, нужно шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед странами. Лукашенко напомнил, что на фоне санкций Запада многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе, торгово-экономическое сотрудничество активизировалось. "Мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Лукашенко. "Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают", - сказал Лукашенко. Он убежден, что как союз двух независимых государств Минск и Москва могут быть сильнее, чем даже унитарное государство.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, минск, москва, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Минск, Москва, В мире, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Лукашенко: суверенные государства Белоруссия и РФ могут создать мощнейший союз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо будущий руководитель в республике может поддержать идею объединения стран в одно государство.
"Мы в рамках Союзного государства немало сделали, и сейчас об этом говорим. Мы сохранили этот проект и спокойно идем в этом плане… Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос одного из российских журналистов в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией
12:03
По словам белорусского президента, нужно шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед странами. Лукашенко напомнил, что на фоне санкций Запада многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе, торгово-экономическое сотрудничество активизировалось. "Мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Лукашенко.
"Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают", - сказал Лукашенко.
Он убежден, что как союз двух независимых государств Минск и Москва могут быть сильнее, чем даже унитарное государство.
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники делового форума "Промышленный диалог: Россия – Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Участники делового форума Промышленный диалог: Россия – Беларусь в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге
Участники делового форума "Промышленный диалог: Россия – Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 15
© Роскосмос | Перейти в медиабанк

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

© Роскосмос
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3 из 15
© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
4 из 15
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции Огонь памяти в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
© Sputnik / Виктор Толочко
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5 из 15
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге.

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Елизавета Слышкина (Россия), награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Елизавета Слышкина, награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Певица Елизавета Слышкина (Россия), награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 15
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкТоржественная церемония возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", приуроченная к 956-летию белорусской столицы.
Торжественная церемония возложения цветов к стеле Минск – город-герой, приуроченная к 956-летию белорусской столицы
Торжественная церемония возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", приуроченная к 956-летию белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
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8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Певцы Рамазан Биккинин и Дарья Чахович выступают на концерте Союзное государство приглашает... XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске

Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 15
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и музыкант Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта Музыка без границ в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока Разговор о важном, который прошел в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 15
© Фото : Михаил ФроловВоеннослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция "Боевой расчет" на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
Военнослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция Боевой расчет на территории Мемориального комплекса Брестская крепость – герой
Военнослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция "Боевой расчет" на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
© Фото : Михаил Фролов
12 из 15
© Фото : Иван Макеев

Участники культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" на вокзале в Нижнем Новгороде.

Участники культурно-образовательного проекта Поезд Памяти на вокзале в Нижнем Новгороде.

Участники культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" на вокзале в Нижнем Новгороде.

© Фото : Иван Макеев
13 из 15
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве

Председатель правительства РФ, председатель совета министров Союзного государства Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фото : Фролов Михаил

Выступление артистов на открытии обновленного павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ.

Выступление артистов на открытии обновленного павильона `Республика Беларусь` на ВДНХ

Выступление артистов на открытии обновленного павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ.

© Фото : Фролов Михаил
15 из 15

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
1 из 15
Участники делового форума "Промышленный диалог: Россия – Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 15

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

© Роскосмос
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3 из 15

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
4 из 15
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
5 из 15

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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6 из 15
Певица Елизавета Слышкина (Россия), награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 15
Торжественная церемония возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", приуроченная к 956-летию белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
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8 из 15

Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 15

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
10 из 15
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 15
Военнослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция "Боевой расчет" на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
© Фото : Михаил Фролов
12 из 15

Участники культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" на вокзале в Нижнем Новгороде.

© Фото : Иван Макеев
13 из 15

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
14 из 15

Выступление артистов на открытии обновленного павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ.

© Фото : Фролов Михаил
15 из 15
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоМинскМоскваВ миреПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
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