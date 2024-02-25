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Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:38

2024-02-25T14:38

2024-02-25T14:38

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парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо будущий руководитель в республике может поддержать идею объединения стран в одно государство. "Мы в рамках Союзного государства немало сделали, и сейчас об этом говорим. Мы сохранили этот проект и спокойно идем в этом плане… Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос одного из российских журналистов в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов. По словам белорусского президента, нужно шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед странами. Лукашенко напомнил, что на фоне санкций Запада многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе, торгово-экономическое сотрудничество активизировалось. "Мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Лукашенко. "Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают", - сказал Лукашенко. Он убежден, что как союз двух независимых государств Минск и Москва могут быть сильнее, чем даже унитарное государство.

https://ria.ru/20240225/lukashenko-1929363722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, александр лукашенко, минск, москва, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024