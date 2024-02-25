Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо будущий руководитель в республике может поддержать идею объединения стран в одно государство. "Мы в рамках Союзного государства немало сделали, и сейчас об этом говорим. Мы сохранили этот проект и спокойно идем в этом плане… Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос одного из российских журналистов в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов. По словам белорусского президента, нужно шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед странами. Лукашенко напомнил, что на фоне санкций Запада многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе, торгово-экономическое сотрудничество активизировалось. "Мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Лукашенко. "Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают", - сказал Лукашенко. Он убежден, что как союз двух независимых государств Минск и Москва могут быть сильнее, чем даже унитарное государство.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва как суверенные государства могут создать мощнейший союз, и выразил сомнение, что какой-либо будущий руководитель в республике может поддержать идею объединения стран в одно государство.
"Мы в рамках Союзного государства немало сделали, и сейчас об этом говорим. Мы сохранили этот проект и спокойно идем в этом плане… Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос одного из российских журналистов в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией
12:03
По словам белорусского президента, нужно шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед странами. Лукашенко напомнил, что на фоне санкций Запада многие вопросы в белорусско-российских отношениях отпали сами по себе, торгово-экономическое сотрудничество активизировалось. "Мы стали востребованными у друг друга. То есть проблема есть - решаем. Не надо забегать вперед", - отметил Лукашенко.
"Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают", - сказал Лукашенко.
Он убежден, что как союз двух независимых государств Минск и Москва могут быть сильнее, чем даже унитарное государство.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.
Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве
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