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Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023
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Союзное государство
 
08:00 06.12.2023 (обновлено: 11:10 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества
Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:00
2023-12-06T11:10
фото
союзное государство
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Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим союзником России. Оба государства выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50%. Беларусь, в свою очередь, стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.В Концепции внешней политики Российской Федерации, в качестве одного из региональных приоритетов, закреплен курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
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РИА Новости
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353
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фото, фото
Фото, Союзное государство

Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества

Читать ria.ru в
Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим союзником России. Оба государства выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50%. Беларусь, в свою очередь, стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.
В Концепции внешней политики Российской Федерации, в качестве одного из региональных приоритетов, закреплен курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники делового форума "Промышленный диалог: Россия – Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Участники делового форума Промышленный диалог: Россия – Беларусь в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге
Участники делового форума "Промышленный диалог: Россия – Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 15
© Роскосмос | Перейти в медиабанк

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

© Роскосмос
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3 из 15
© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
4 из 15
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции Огонь памяти в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
© Sputnik / Виктор Толочко
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5 из 15
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге.

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Елизавета Слышкина (Россия), награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Елизавета Слышкина, награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Певица Елизавета Слышкина (Россия), награжденная дипломом второй степени, после церемонии награждения на торжественном закрытии XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 15
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкТоржественная церемония возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", приуроченная к 956-летию белорусской столицы.
Торжественная церемония возложения цветов к стеле Минск – город-герой, приуроченная к 956-летию белорусской столицы
Торжественная церемония возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", приуроченная к 956-летию белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
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8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Певцы Рамазан Биккинин и Дарья Чахович выступают на концерте Союзное государство приглашает... XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске

Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и музыкант Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта Музыка без границ в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока Разговор о важном, который прошел в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 15
© Фото : Михаил ФроловВоеннослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция "Боевой расчет" на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
Военнослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция Боевой расчет на территории Мемориального комплекса Брестская крепость – герой
Военнослужащие держат портреты пограничников, погибших в 1941 году. Международная молодежная патриотическая акция "Боевой расчет" на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
© Фото : Михаил Фролов
12 из 15
© Фото : Иван Макеев

Участники культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" на вокзале в Нижнем Новгороде.

Участники культурно-образовательного проекта Поезд Памяти на вокзале в Нижнем Новгороде.

Участники культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" на вокзале в Нижнем Новгороде.

© Фото : Иван Макеев
13 из 15
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве

Председатель правительства РФ, председатель совета министров Союзного государства Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фото : Фролов Михаил

Выступление артистов на открытии обновленного павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ.

Выступление артистов на открытии обновленного павильона `Республика Беларусь` на ВДНХ

Выступление артистов на открытии обновленного павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ.

© Фото : Фролов Михаил
15 из 15
 
Союзное государствоФото
 
 
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