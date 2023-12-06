https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html

Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества

Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023

Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества

Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T11:10

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союзное государство

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Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим союзником России. Оба государства выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50%. Беларусь, в свою очередь, стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.В Концепции внешней политики Российской Федерации, в качестве одного из региональных приоритетов, закреплен курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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