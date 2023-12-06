Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим союзником России. Оба государства выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50%. Беларусь, в свою очередь, стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.В Концепции внешней политики Российской Федерации, в качестве одного из региональных приоритетов, закреплен курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества
Читать ria.ru в
Союзному государству России и Беларуси 8 декабря исполнится 24 года. За это время удалось достичь много. На сегодняшний день Беларусь является стратегическим союзником России. Оба государства выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50%. Беларусь, в свою очередь, стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации.
В Концепции внешней политики Российской Федерации, в качестве одного из региональных приоритетов, закреплен курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (на первом плане слева) и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области.
Кадет Минского суворовского военного училища передает лампаду с частичкой Вечного огня из Александровского сада Москвы учащимся минских школ во время патриотической акции "Огонь памяти" в минском Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Победитель проекта "Главные детские песни", фестиваля-конкурса "Творчество юных" Рамазан Биккинин и победительница конкурса "Творчество юных" Дарья Чахович выступают на концерте "Союзное государство приглашает..." XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.
Дирижер Большого театра России Алексей Богорад (слева) и знаменитый виолончелист, руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (справа) перед началом концерта "Музыка без границ" в Большом театре Беларуси в Минске. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова накануне Дня единения народов Беларуси и России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и участники открытого урока "Разговор о важном", который прошел в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. В уроке приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве
Председатель Совета Министров Союзного государства, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (справа) и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев (слева) перед 53-м заседанием Совета Министров Союзного государства в Москве
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.