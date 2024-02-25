Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве

Были и коллективные знаки отличия. Георгиевские трубы времен Александра I можно узнать по характерной ленте с серебряными кисточками и накладке в виде ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Гравировка расскажет, за какое сражение полк удостоен такой чести.

Есть и фанфары эпохи Елизаветы Петровны. Их вручили за взятие Берлина.