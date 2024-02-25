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Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве - РИА Новости, 25.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.02.2024 (обновлено: 08:07 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/sokrovischa-1928812367.html
Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве
Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве - РИА Новости, 25.02.2024
Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве
В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В экспозиции — боевые награды, иконы, барельеф работы Фаберже и другие... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:00
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фото
культура
фото - культура
алексей левыкин
исторический музей
выставки
куда сходить
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В экспозиции — боевые награды, иконы, барельеф работы Фаберже и другие реликвии военной истории из офицерских собраний и личных коллекций. О наиболее интересных экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
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Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве

Сокровища полковых музеев показывают в ГИМе в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В экспозиции — боевые награды, иконы, барельеф работы Фаберже и другие реликвии военной истории из офицерских собраний и личных коллекций. О наиболее интересных экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

C середины XVIII века во многих подразделениях российской армии стихийно формировались небольшие коллекции: знамена, трофеи, награды, оружие. Позднее эти собрания послужили основой коллекций полковых музеев.

Считается, что традиция восходит к музею лейб-гвардии Преображенского полка, созданного Петром I.

Посетитель фотографирует бюст императора Петра I на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

C середины XVIII века во многих подразделениях российской армии стихийно формировались небольшие коллекции: знамена, трофеи, награды, оружие. Позднее эти собрания послужили основой коллекций полковых музеев.

Считается, что традиция восходит к музею лейб-гвардии Преображенского полка, созданного Петром I.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Основа экспозиции — ордена и медали, ведь любой полковой музей формировался вокруг славного прошлого воинской части.

На входе — витрины с полковыми знаками и наградным оружием, также появившимся при Петре Великом.

Экспонаты на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

Основа экспозиции — ордена и медали, ведь любой полковой музей формировался вокруг славного прошлого воинской части.

На входе — витрины с полковыми знаками и наградным оружием, также появившимся при Петре Великом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Были и коллективные знаки отличия. Георгиевские трубы времен Александра I можно узнать по характерной ленте с серебряными кисточками и накладке в виде ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Гравировка расскажет, за какое сражение полк удостоен такой чести.

Есть и фанфары эпохи Елизаветы Петровны. Их вручили за взятие Берлина.

Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

Были и коллективные знаки отличия. Георгиевские трубы времен Александра I можно узнать по характерной ленте с серебряными кисточками и накладке в виде ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Гравировка расскажет, за какое сражение полк удостоен такой чести.

Есть и фанфары эпохи Елизаветы Петровны. Их вручили за взятие Берлина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Батальная живопись демонстрирует боевой путь воинских частей.

Есть раздел, посвященный традиции высочайшего шефства над полками, где представлены портреты императоров и великих князей, а также их мундиры.

Посетительница знакомится с экспозицией на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

Батальная живопись демонстрирует боевой путь воинских частей.

Есть раздел, посвященный традиции высочайшего шефства над полками, где представлены портреты императоров и великих князей, а также их мундиры.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Большого масштаба традиция полковых музеев достигла, когда в русской армии стали создавать офицерские собрания для совместного времяпрепровождения. Посетителей выставки знакомят с военным бытом тех времен: это и чтение, и игра на бильярде, и музицирование.

Экспонаты на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

Большого масштаба традиция полковых музеев достигла, когда в русской армии стали создавать офицерские собрания для совместного времяпрепровождения. Посетителей выставки знакомят с военным бытом тех времен: это и чтение, и игра на бильярде, и музицирование.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Мы хотели, чтобы музейные предметы связали нас со славным прошлым русской армии и в целом с той эпохой", — объясняет куратор выставки Сергей Сергушкин.

Чайно-кофейный сервиз на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

"Мы хотели, чтобы музейные предметы связали нас со славным прошлым русской армии и в целом с той эпохой", — объясняет куратор выставки Сергей Сергушкин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Один из центральных экспонатов — посмертная маска Петра I. Ее сделали на фабрике "Братья Лопенские" в Варшаве в 1910-м в качестве подарка на 200-летие 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма IV полка. Даритель — лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полк.

Маска выставлена в исторической витрине с серебром и бархатом.

Посмертная маска императора Петра I на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве.

Один из центральных экспонатов — посмертная маска Петра I. Ее сделали на фабрике "Братья Лопенские" в Варшаве в 1910-м в качестве подарка на 200-летие 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма IV полка. Даритель — лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полк.

Маска выставлена в исторической витрине с серебром и бархатом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Большой серебряный барельеф на белом мраморе изготовили к столетию лейб-гвардии Московского полка в 1911-м.

Несколько десятилетий он хранился в Историческом музее как работа неизвестного автора. Недавно реставраторы заметили узнаваемое клеймо самого Карла Фаберже. Для его мануфактуры это редкое по масштабу произведение, подчеркнули в музее.

Один из экспонатов на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москв

Большой серебряный барельеф на белом мраморе изготовили к столетию лейб-гвардии Московского полка в 1911-м.

Несколько десятилетий он хранился в Историческом музее как работа неизвестного автора. Недавно реставраторы заметили узнаваемое клеймо самого Карла Фаберже. Для его мануфактуры это редкое по масштабу произведение, подчеркнули в музее.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В разделе "Полковые святыни" — вещи, связанные с духовной жизнью полка, полковыми церквями.

"Знамена тоже нередко хранились в храмах. Мы хотели показать близость полковой атрибутики и сакральной жизни полков", — уточняет куратор.

На фото: икона "Святитель Николай Чудотворец".

Икона Святитель Николай Чудотворец в окладе на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве.

В разделе "Полковые святыни" — вещи, связанные с духовной жизнью полка, полковыми церквями.

"Знамена тоже нередко хранились в храмах. Мы хотели показать близость полковой атрибутики и сакральной жизни полков", — уточняет куратор.

На фото: икона "Святитель Николай Чудотворец".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Думаю, у выставки очень точное название. Это сокровища нашей страны, которые возвращают нас в прошлое, в знаменитые сражения русской армии, где она завоевывала свою доблесть и славу, — отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В какой-то степени это долг современным героям, которые продолжают подвиги своих прадедов, дедов и отцов".

Экспозиция открыта до 8 июля.

Один из экспонатов на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве

"Думаю, у выставки очень точное название. Это сокровища нашей страны, которые возвращают нас в прошлое, в знаменитые сражения русской армии, где она завоевывала свою доблесть и славу, — отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В какой-то степени это долг современным героям, которые продолжают подвиги своих прадедов, дедов и отцов".

Экспозиция открыта до 8 июля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 10
 
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