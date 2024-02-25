Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве

Сокровища полковых музеев показывают в ГИМе в Москве
C середины XVIII века во многих подразделениях российской армии стихийно формировались небольшие коллекции: знамена, трофеи, награды, оружие. Позднее эти собрания послужили основой коллекций полковых музеев.
Считается, что традиция восходит к музею лейб-гвардии Преображенского полка, созданного Петром I.
C середины XVIII века во многих подразделениях российской армии стихийно формировались небольшие коллекции: знамена, трофеи, награды, оружие. Позднее эти собрания послужили основой коллекций полковых музеев.
Считается, что традиция восходит к музею лейб-гвардии Преображенского полка, созданного Петром I.
Основа экспозиции — ордена и медали, ведь любой полковой музей формировался вокруг славного прошлого воинской части.
На входе — витрины с полковыми знаками и наградным оружием, также появившимся при Петре Великом.
Основа экспозиции — ордена и медали, ведь любой полковой музей формировался вокруг славного прошлого воинской части.
На входе — витрины с полковыми знаками и наградным оружием, также появившимся при Петре Великом.
Были и коллективные знаки отличия. Георгиевские трубы времен Александра I можно узнать по характерной ленте с серебряными кисточками и накладке в виде ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Гравировка расскажет, за какое сражение полк удостоен такой чести.
Есть и фанфары эпохи Елизаветы Петровны. Их вручили за взятие Берлина.
Были и коллективные знаки отличия. Георгиевские трубы времен Александра I можно узнать по характерной ленте с серебряными кисточками и накладке в виде ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Гравировка расскажет, за какое сражение полк удостоен такой чести.
Есть и фанфары эпохи Елизаветы Петровны. Их вручили за взятие Берлина.
Батальная живопись демонстрирует боевой путь воинских частей.
Есть раздел, посвященный традиции высочайшего шефства над полками, где представлены портреты императоров и великих князей, а также их мундиры.
Батальная живопись демонстрирует боевой путь воинских частей.
Есть раздел, посвященный традиции высочайшего шефства над полками, где представлены портреты императоров и великих князей, а также их мундиры.
Большого масштаба традиция полковых музеев достигла, когда в русской армии стали создавать офицерские собрания для совместного времяпрепровождения. Посетителей выставки знакомят с военным бытом тех времен: это и чтение, и игра на бильярде, и музицирование.
Большого масштаба традиция полковых музеев достигла, когда в русской армии стали создавать офицерские собрания для совместного времяпрепровождения. Посетителей выставки знакомят с военным бытом тех времен: это и чтение, и игра на бильярде, и музицирование.
"Мы хотели, чтобы музейные предметы связали нас со славным прошлым русской армии и в целом с той эпохой", — объясняет куратор выставки Сергей Сергушкин.
"Мы хотели, чтобы музейные предметы связали нас со славным прошлым русской армии и в целом с той эпохой", — объясняет куратор выставки Сергей Сергушкин.
Один из центральных экспонатов — посмертная маска Петра I. Ее сделали на фабрике "Братья Лопенские" в Варшаве в 1910-м в качестве подарка на 200-летие 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма IV полка. Даритель — лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полк.
Маска выставлена в исторической витрине с серебром и бархатом.
Один из центральных экспонатов — посмертная маска Петра I. Ее сделали на фабрике "Братья Лопенские" в Варшаве в 1910-м в качестве подарка на 200-летие 3-го гренадерского Перновского Короля Фридриха Вильгельма IV полка. Даритель — лейб-гвардии Кексгольмского Императора Австрийского полк.
Маска выставлена в исторической витрине с серебром и бархатом.
Большой серебряный барельеф на белом мраморе изготовили к столетию лейб-гвардии Московского полка в 1911-м.
Несколько десятилетий он хранился в Историческом музее как работа неизвестного автора. Недавно реставраторы заметили узнаваемое клеймо самого Карла Фаберже. Для его мануфактуры это редкое по масштабу произведение, подчеркнули в музее.
Большой серебряный барельеф на белом мраморе изготовили к столетию лейб-гвардии Московского полка в 1911-м.
Несколько десятилетий он хранился в Историческом музее как работа неизвестного автора. Недавно реставраторы заметили узнаваемое клеймо самого Карла Фаберже. Для его мануфактуры это редкое по масштабу произведение, подчеркнули в музее.
В разделе "Полковые святыни" — вещи, связанные с духовной жизнью полка, полковыми церквями.
"Знамена тоже нередко хранились в храмах. Мы хотели показать близость полковой атрибутики и сакральной жизни полков", — уточняет куратор.
На фото: икона "Святитель Николай Чудотворец".
В разделе "Полковые святыни" — вещи, связанные с духовной жизнью полка, полковыми церквями.
"Знамена тоже нередко хранились в храмах. Мы хотели показать близость полковой атрибутики и сакральной жизни полков", — уточняет куратор.
На фото: икона "Святитель Николай Чудотворец".
"Думаю, у выставки очень точное название. Это сокровища нашей страны, которые возвращают нас в прошлое, в знаменитые сражения русской армии, где она завоевывала свою доблесть и славу, — отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В какой-то степени это долг современным героям, которые продолжают подвиги своих прадедов, дедов и отцов".
Экспозиция открыта до 8 июля.
"Думаю, у выставки очень точное название. Это сокровища нашей страны, которые возвращают нас в прошлое, в знаменитые сражения русской армии, где она завоевывала свою доблесть и славу, — отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В какой-то степени это долг современным героям, которые продолжают подвиги своих прадедов, дедов и отцов".
Экспозиция открыта до 8 июля.