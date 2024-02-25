https://ria.ru/20240225/post-1929336460.html

Священник объяснил, как подготовиться к Великому посту

Священник объяснил, как подготовиться к Великому посту - РИА Новости, 25.02.2024

Священник объяснил, как подготовиться к Великому посту

Ближайшие четыре воскресенья посвящены подготовке к Великому посту, в храмах читаются соответствующие отрывки из Евангелия, устав предполагает изменения в меню, РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T06:10

2024-02-25T06:10

2024-02-25T06:10

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Ближайшие четыре воскресенья посвящены подготовке к Великому посту, в храмах читаются соответствующие отрывки из Евангелия, устав предполагает изменения в меню, а верующим стоит в этот период сформулировать и поставить духовные цели, которые они хотели бы достичь во время поста, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период согласно уставу нужно отказаться - за исключением некоторых дней - от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы, а также алкоголя. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая. Великий пост предваряют четыре подготовительных недели (воскресенья): неделя о мытаре и фарисее - в этом году 25 февраля; о блудном сыне - 3 марта; о Страшном суде или мясопустная - 10 марта. Последнее воскресенье перед Великим постом - 17 марта - называется Прощеным воскресеньем или воспоминанием изгнания Адама из рая. "Эти четыре вехи на протяжении долгих веков рассматриваются Церковью как необходимые условия правильной подготовки ко вступлению в Великий пост", - сказал Козлов. Богослужебные особенности В первое воскресенье – о мытаре и фарисее – в храмах читается известная евангельская притча "о человеке, сознававшем свои добрые качества и ставившем себя выше других людей и, напротив, очевидном грешнике, который осознавал свои грехи". "В этой притче - образ для всех входящих в Великий пост, там говорится, что реальное осознание своих немощей делает человека ближе к Богу, чем самодовольная праведность или видимость самодовольной праведности", - пояснил Козлов. Во второе воскресенье читается "известная многим по произведениям изобразительного искусства и литературы" притча о блудном сыне. "Это история о двух сыновьях, один из которых остался верен отцу, a второй решил устроить жизнь самостоятельно, востребовал свою часть имущества и провел эту часть жизни решительно неправильным образом, но решился в покаянии вернуться к отцу и был им принят сразу. Это напоминание о том, что нет греха, который побеждал бы милосердие, долготерпение Божие, и что хуже всего - это вследствие сознания своих греховных поступков впасть в уныние, отчаяние, считать, что "я такой не могу быть прощен Богом и вернуться к нему", - рассказал священник. Третье воскресенье - о Страшном суде, на котором, согласно вероучению, Бог будет судить всех людей, этому суду предшествует всеобщее воскресение мертвых. "Интересно, что из многочисленных евангельских сюжетов о Страшном суде выбрана притча, где говорится о том, что люди будут в итоге судимы не по тому, что они говорили, как молились, постились, но по тому, как они вели себя по отношению к тем, кому в этом мире трудно: посещали ли заключенных, больных, помогали ли бедным, не отвернулись ли они от тех, кто у них просил помощи. И даже человек, не осознавая себя христианином, верующим, через такую помощь другим может ощутить живую встречу с Богом", - заметил протоиерей. На богослужении четвертого, последнего воскресенья перед постом в храмах вспоминают изгнание Адама из рая, поется стихира "Седе Адам прямо рая" (Адам, сидя у рая, оплакивает свое изгнание). "В храмах читается отрывок из Евангелия о том, что условием нашего прощения со стороны Бога является прощение со стороны нас по отношению к тем, кто объективно или субъективно перед нами в чем-то виноват", - пояснил отец Максим. Говоря об особенностях богослужения перед Великим постом, священник отметил, что в неделю о мытаре и фарисее (25 февраля) на всенощном бдении (в большинстве храмов это богослужение проводят накануне, вечером в субботу) будут звучать "любимые поколениями православных людей покаянные тропари" – "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче", на которые писали музыку многие выдающиеся русские церковные композиторы. Эти тропари будут звучать до пятого воскресенья Великого поста. "А начиная с воскресенья о блудном сыне (3 марта) на всенощных будет звучать 136-й псалом "На реках вавилонских - там мы сидели и плакали", "представляющий через образ вавилонского знания ветхозаветных евреев состояние богооставленности души, когда человек от Бога отвернулся или замкнулся в своем греховном самоопределении", добавил он. Подготовка к посту Пост в этот период тоже является подготовительным. Семь дней после воскресенья о мытаре и фарисее (25 февраля) - сплошные, то есть отменяется пост в среду и пятницу. После воскресенья о блудном сыне (3 марта) - обычная неделя или, как говорят, "пестрая" - два постных дня в среду и пятницу. А последняя - после воскресенья о Страшном суде (10 марта) - называется масляной, масленицей, или сырной неделей – "она уже, по сути дела, полупуст, поскольку мясо православным людям в эти дни вкушать не полагается, но разрешается молочная пища", рассказал священник. "Эти недели (воскресенья) потому и называются подготовительными, чтобы человек мог подготовить себя к сознательному прохождению Великого поста. А для этого нужно целеполагание: чего я хочу достичь, что я буду делать - кроме того, чтобы не есть мясо и молочную пищу, а также чуть чаще ходить на богослужения", - считает глава Учебного комитета РПЦ. В связи с этим он посоветовал до поста продумать "несколько направлений духовной работы". "Первое - в чем моя духовная жизнь станет серьезнее: на каких молитвах я больше сосредоточусь, может быть, буду больше читать Священное писание, или читать серьезную духовную или светскую литературу, а не развлекательную. Второе направление - в чем я себя ограничу кроме, очевидно, диеты: в каких отвлечениях, развлечениях, послаблениях, которые я привычно себе даю. И третье - что я смогу сделать для людей, как мой пост сможет принести пользу душе или просто существованию моих близких, моих коллег по работе, людей, с которыми я пересекаюсь. И вот за эти недели полезно было бы такие цели себе обозначить", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240223/svyaschenniki-1929108444.html

https://ria.ru/20240223/islam-1929102084.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928871728.html

https://ria.ru/20240222/ikona-1928869439.html

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общество, русская православная церковь, россия