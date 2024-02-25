https://ria.ru/20240225/plennye-1929378369.html

Десантники взяли в плен двух штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

Десантники взяли в плен двух штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.02.2024

Десантники взяли в плен двух штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:11

2024-02-25T14:11

2024-02-25T16:04

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

запорожская область

безопасность

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сергей шойгу

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта, передает корреспондент РИА Новости. "Мы по рации сказали старшему, что тут (на позиции. — Прим. ред.) нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат. Мы собрались, вылезли и начали идти. Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки. И потом началась стрельба. Начали отстреливаться, три человека. Последним шел Борода (позывной. — Прим. ред.), его убило, первым — Тихон, его ранило", — рассказал пленный украинский десантник Максим Попок. По его словам, российские бойцы эвакуировали раненого украинского солдата в тыловой район. Он также уточнил, что на этом участке фронта военным ВСУ приходится идти до позиций пешком более десяти километров из-за активной работы артиллерии. Маршрут следования проходит по лесопосадкам и танковым траншеям, добавил он."На себе я нес портфель, <...> было три гранаты и три магазина, когда мы выходили. Нам говорили, что не больше пяти дней. Получилось так, что мы сидели десять суток, а из еды были печенье и конфеты — это вся наша еда — и две бутылки воды", — сказал Попок.Военнопленный высоко оценил работу российских десантников, отметив их слаженные действия. "У них <...> все стабильно, друг друга понимают, и знает каждый свою позицию. У нас не так, у нас совсем все по-другому", — подытожил он.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.

https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников 2024-02-25T14:11 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, запорожская область, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия