https://ria.ru/20240225/plastik-1929357071.html

Эксперты оценили перспективы избавления от пластика в упаковке продуктов

Эксперты оценили перспективы избавления от пластика в упаковке продуктов - РИА Новости, 25.02.2024

Эксперты оценили перспективы избавления от пластика в упаковке продуктов

Избавиться от пластика в упаковке продуктов полностью невозможно и нецелесообразно, но стремиться к созданию биоразлагаемого пластика необходимо в любом случае, РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:00

2024-02-25T11:00

2024-02-25T11:22

россия

виктория абрамченко

ленинградский зоопарк

колумбийский университет

магатэ

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Избавиться от пластика в упаковке продуктов полностью невозможно и нецелесообразно, но стремиться к созданию биоразлагаемого пластика необходимо в любом случае, пока же экологичность упаковки больше используется как маркетинговый ход, такое мнение высказали РИА Новости эксперты. Данные по содержанию наночастиц пластика в организмах животных, насекомых или в упакованной продукции последнее время стали появляться достаточно регулярно - касаются они как России, так и мирового сообщества. Например, ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили тенденцию к росту концентрации таких частиц в кишечнике ос; насекомые, по их мнению, могут служить одним из биоиндикаторов состояния наземных экосистем. На текущей неделе исследования получили продолжение - биологи ТГУ и Ленинградского зоопарка приступили к исследованию содержания таких частиц в организмах животных, содержащихся в зоопарке. А в январе в Антарктике стартовала научная миссия МАГАТЭ - для изучения распространенности там микропластика; в том же месяце стало известно о выводах ученых Колумбийского университета: в литровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика - правда, выводы о наличии и опасности необоснованны и преждевременны, добавляли производители. "Совсем избавиться от пластика в упаковке невозможно, как и разработать стопроцентно биоразлагаемую упаковку. Но применять инновации для того, чтобы сделать пластиковую упаковку более экологичной, можно", - уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Заплатить за безопасность По его мнению, периодически появляющиеся новости о содержании наночастиц пластика в желудках и крови различных животных можно называть "способом недобросовестной конкуренции между экологическими активистами", но в целом эти сообщения не столь безобидны, как может показаться: ведь аналогичные процессы могут происходить не только у животных или насекомых, "в экосистеме планеты все взаимосвязано". "Конечно, надо стремиться к сохранению экологии и повышению экологичности товаров, но полностью заменить пластик в упаковке товаров в обозримом будущем вряд ли возможно", - считает доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова. "Есть технологии производства (упаковки - ред.) на основе кукурузы или картофеля, но они значительно удорожают стоимость конечного продукта за счёт роста стоимости упаковки", - заметила она, добавив, что население как продолжало использовать пластиковую упаковку, так и продолжает это делать. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила на прошлой неделе, что в будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, и это станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы: пока же разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду, добавляла вице-премьер. Тренд или мода "В целом проблема разработки биоразлагаемых материалов как одно из направлений повышения экологической ответственности производителей и снижения объемов пластика в твердых бытовых отходах является мировым трендом. Глобальные производители пищевых продуктов и упаковки выделяют значительные средства на НИОКРы по этим проблемам", - говорит Хачатурян. По его данным, объем мирового рынка этой продукции в 2023 году составил 88,2 миллиарда долларов, а при сохранении нынешнего темпа роста - в среднем 7% в год - в 2030 году может вырасти до 150 миллиардов. Объем российского рынка биоразлагаемой упаковки пока составляет примерно 9 миллиардов рублей, добавил он. В свою очередь Цветкова считает, что биоразлагаемость в товарах можно больше воспринимать как дань моде, чем фактическое соответствие ожиданиям. "Отчасти можно считать, что внимание к проблеме продиктовано исключительно популярностью темы. Во время той же пандемии интерес к теме биоразлагаемой упаковки несколько поутих, так как на первое место вышли другие проблемы", - напомнила она.

https://ria.ru/20231114/nauka-1909077931.html

https://ria.ru/20240208/moloko-1926091250.html

https://ria.ru/20231116/nauka-1909529252.html

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россия, виктория абрамченко, ленинградский зоопарк, колумбийский университет, магатэ, общество