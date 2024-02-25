https://ria.ru/20240225/lavra-1929396449.html

Киев анонсировал начало работы по изъятию культурных ценностей из лавры

Киев анонсировал начало работы по изъятию культурных ценностей из лавры - РИА Новости, 25.02.2024

Киев анонсировал начало работы по изъятию культурных ценностей из лавры

Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:20

2024-02-25T16:20

2024-02-25T16:20

религия

киев

украина

православная церковь украины (пцу)

служба безопасности украины

киево-печерская лавра

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, с целью взятия их на учет, сообщает в воскресенье Союз православных журналистов (СПЖ) на сайте. "Глава заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в письме в адрес монастыря заявил, что с 27 февраля начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей с целью взятия их на учет, которые фактически находятся в Ближних пещерах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) утверждают, что это невозможно, потому что УПЦ и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) не находятся в евхаристическом единстве, а в пещерах монастырем проводится ремонт, который монахи выполняют по просьбе самого заповедника. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, украина, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц