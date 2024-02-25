https://ria.ru/20240225/khusity-1929330981.html

Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor

Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor - РИА Новости, 25.02.2024

Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что выпустило несколько ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:17

2024-02-25T02:17

2024-02-25T12:29

в мире

красное море

йемен

аденский залив

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что выпустило несколько ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе."Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию: нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе с использованием нескольких противокорабельных ракет", — написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.Согласно данным сервиса Vesselfinder.com, Torm Thor — нефтехимический танкер, который ходит под флагом США.Кроме того, по словам Сариа, хуситы также осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием беспилотников.В свою очередь, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Детали при этом не раскрываются.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее обещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы объясняли действия в Красном море помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240224/yemen-1929235600.html

https://ria.ru/20240225/ssha-1929327220.html

красное море

йемен

аденский залив

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в мире, красное море, йемен, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене