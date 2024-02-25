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Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor - РИА Новости, 25.02.2024
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02:17 25.02.2024 (обновлено: 12:29 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/khusity-1929330981.html
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor - РИА Новости, 25.02.2024
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что выпустило несколько ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:17
2024-02-25T12:29
в мире
красное море
йемен
аденский залив
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что выпустило несколько ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе.&quot;Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию: нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе с использованием нескольких противокорабельных ракет&quot;, — написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.Согласно данным сервиса Vesselfinder.com, Torm Thor — нефтехимический танкер, который ходит под флагом США.Кроме того, по словам Сариа, хуситы также осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием беспилотников.В свою очередь, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Детали при этом не раскрываются.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее обещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы объясняли действия в Красном море помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240224/yemen-1929235600.html
https://ria.ru/20240225/ssha-1929327220.html
красное море
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в мире, красное море, йемен, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor

Хуситы выпустили ракеты по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что выпустило несколько ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе.
«

"Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию: нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе с использованием нескольких противокорабельных ракет", — написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Согласно данным сервиса Vesselfinder.com, Torm Thor — нефтехимический танкер, который ходит под флагом США.
Кроме того, по словам Сариа, хуситы также осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием беспилотников.
В свою очередь, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Детали при этом не раскрываются.
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее обещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы объясняли действия в Красном море помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменАденский заливАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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