https://ria.ru/20240225/granitsa-1929366376.html

На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков

На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков - РИА Новости, 25.02.2024

На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков

Почти две с половиной тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:27

2024-02-25T12:27

2024-02-25T13:03

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Почти две с половиной тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска. Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин", — сказал он.По словам Демченко, накануне на КПП "Устилуг" символически ослабили блокаду, но в целом на ситуацию это не повлияло. При этом ни на одном из пунктов пропуска протестующие не блокируют движение автобусов и легковых машин, добавил представитель Госпогранслужбы. На этой неделе протесты польских фермеров стали наиболее масштабными. Их участники полностью заблокировали КПП на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На некоторых погранпереходах они высыпали зерно из грузовиков и вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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в мире, украина, андрей демченко, евросоюз, польша