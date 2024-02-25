Рейтинг@Mail.ru
На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.02.2024 (обновлено: 13:03 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/granitsa-1929366376.html
На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков
На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков - РИА Новости, 25.02.2024
На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков
Почти две с половиной тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:27
2024-02-25T13:03
в мире
украина
андрей демченко
евросоюз
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_0:0:2554:1437_1920x0_80_0_0_5fb708afaabfc720ab6513a19dc536fe.png
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Почти две с половиной тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска. Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин", — сказал он.По словам Демченко, накануне на КПП "Устилуг" символически ослабили блокаду, но в целом на ситуацию это не повлияло. При этом ни на одном из пунктов пропуска протестующие не блокируют движение автобусов и легковых машин, добавил представитель Госпогранслужбы. На этой неделе протесты польских фермеров стали наиболее масштабными. Их участники полностью заблокировали КПП на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На некоторых погранпереходах они высыпали зерно из грузовиков и вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929293988.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_411:0:2328:1438_1920x0_80_0_0_86d5415849b45432bf3db5914041af7b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей демченко, евросоюз, польша
В мире, Украина, Андрей Демченко, Евросоюз, Польша
На границе Польши и Украины скопилось около 2,4 тысячи грузовиков

Демченко: около 2,4 тыс грузовиков скопилось на КПП на границе Польши и Украины

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Почти две с половиной тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Блокада продолжается по всем шести пунктам пропуска. Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин", — сказал он.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
08:00
По словам Демченко, накануне на КПП "Устилуг" символически ослабили блокаду, но в целом на ситуацию это не повлияло.
При этом ни на одном из пунктов пропуска протестующие не блокируют движение автобусов и легковых машин, добавил представитель Госпогранслужбы.
На этой неделе протесты польских фермеров стали наиболее масштабными. Их участники полностью заблокировали КПП на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На некоторых погранпереходах они высыпали зерно из грузовиков и вагонов.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины"
Вчера, 17:31
 
В миреУкраинаАндрей ДемченкоЕвросоюзПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала