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В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт" - РИА Новости, 25.02.2024
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17:38 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929407410.html
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт" - РИА Новости, 25.02.2024
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:38
2024-02-25T17:38
общество
всемирный фестиваль молодежи — 2024
мс-21
аэрофлот
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21, передает корреспондент РИА Новости. Имитация аэропорта начинается с установленной зоны досмотра перед Парком науки и искусств и продолжает свое начало внутри здания, где есть залы ожидания, табло, четыре терминала: "Знание", "Образование", "Технологии", "Семья". "Мы понимали, что мы должны удивлять, мы поняли, что аэропорт - это такое пространство, которое, во-первых, понятно без перевода, где бы ты ни был, в какой точке мира, маленький или большой аэропорт, все его зоны понятны. Аэропорт - это еще такая классная метафора стремительного взлета. В России сегодня создано все, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, в образовании, в других сферах жизни", - рассказал журналистам советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков в рамках пресс-тура в Сириусе, организованного оргкомитетом Всемирного фестиваля. Он отметил, что всего в зоне аэропорта будет представлено 112 экспозиционных пространств на площади 25 тысяч квадратных метров. Как рассказала журналистам заместитель директора отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж-маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева, в зоне авиакомпании презентуют макет среднемагистрального пассажирского самолета МС -21 -310 со взлетной полосой. Размах крыльев борта составляет 6,5 метра, а макет создавался из композиционных материалов, на 30% произведенных на российских предприятиях. Всего Всемирный фестиваль посетят 90 тысяч гостей разных клиентских групп, заключил Пашков. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/sirius-1929393692.html
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
https://ria.ru/20240225/festival-1929386668.html
федеральная территория "сириус"
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общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, мс-21, аэрофлот, федеральная территория "сириус"
Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, МС-21, Аэрофлот, Федеральная территория "Сириус"
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"

В парке "Сириус" к Всемирному фестивалю молодежи появится экспозиция аэропорта

© Фото : Научно-технологический университет "Сириус"Парк науки и искусства "Сириус"
Парк науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Научно-технологический университет "Сириус"
Парк науки и искусства "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Имитация аэропорта начинается с установленной зоны досмотра перед Парком науки и искусств и продолжает свое начало внутри здания, где есть залы ожидания, табло, четыре терминала: "Знание", "Образование", "Технологии", "Семья".
Здание образовательного центра Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира
Вчера, 16:04
"Мы понимали, что мы должны удивлять, мы поняли, что аэропорт - это такое пространство, которое, во-первых, понятно без перевода, где бы ты ни был, в какой точке мира, маленький или большой аэропорт, все его зоны понятны. Аэропорт - это еще такая классная метафора стремительного взлета. В России сегодня создано все, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, в образовании, в других сферах жизни", - рассказал журналистам советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков в рамках пресс-тура в Сириусе, организованного оргкомитетом Всемирного фестиваля.
Он отметил, что всего в зоне аэропорта будет представлено 112 экспозиционных пространств на площади 25 тысяч квадратных метров. Как рассказала журналистам заместитель директора отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж-маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева, в зоне авиакомпании презентуют макет среднемагистрального пассажирского самолета МС -21 -310 со взлетной полосой. Размах крыльев борта составляет 6,5 метра, а макет создавался из композиционных материалов, на 30% произведенных на российских предприятиях.
Всего Всемирный фестиваль посетят 90 тысяч гостей разных клиентских групп, заключил Пашков.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация
9 февраля, 08:00
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На Всемирном фестивале молодежи будут работать 28 тысяч волонтеров
Вчера, 15:13
 
ОбществоВсемирный фестиваль молодежи — 2024МС-21АэрофлотФедеральная территория "Сириус"
 
 
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