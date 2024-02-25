https://ria.ru/20240225/festival-1929407410.html
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт" - РИА Новости, 25.02.2024
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:38
2024-02-25T17:38
2024-02-25T17:38
общество
всемирный фестиваль молодежи — 2024
мс-21
аэрофлот
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804779715_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_171611eea9c18d923e0dd07d123145c1.jpg
СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21, передает корреспондент РИА Новости. Имитация аэропорта начинается с установленной зоны досмотра перед Парком науки и искусств и продолжает свое начало внутри здания, где есть залы ожидания, табло, четыре терминала: "Знание", "Образование", "Технологии", "Семья". "Мы понимали, что мы должны удивлять, мы поняли, что аэропорт - это такое пространство, которое, во-первых, понятно без перевода, где бы ты ни был, в какой точке мира, маленький или большой аэропорт, все его зоны понятны. Аэропорт - это еще такая классная метафора стремительного взлета. В России сегодня создано все, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, в образовании, в других сферах жизни", - рассказал журналистам советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков в рамках пресс-тура в Сириусе, организованного оргкомитетом Всемирного фестиваля. Он отметил, что всего в зоне аэропорта будет представлено 112 экспозиционных пространств на площади 25 тысяч квадратных метров. Как рассказала журналистам заместитель директора отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж-маркетинга ПАО "Аэрофлот" Валентина Гребнева, в зоне авиакомпании презентуют макет среднемагистрального пассажирского самолета МС -21 -310 со взлетной полосой. Размах крыльев борта составляет 6,5 метра, а макет создавался из композиционных материалов, на 30% произведенных на российских предприятиях. Всего Всемирный фестиваль посетят 90 тысяч гостей разных клиентских групп, заключил Пашков. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/sirius-1929393692.html
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
https://ria.ru/20240225/festival-1929386668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, мс-21, аэрофлот, федеральная территория "сириус"
Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, МС-21, Аэрофлот, Федеральная территория "Сириус"
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
В парке "Сириус" к Всемирному фестивалю молодежи появится экспозиция аэропорта
СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Имитация аэропорта начинается с установленной зоны досмотра перед Парком науки и искусств и продолжает свое начало внутри здания, где есть залы ожидания, табло, четыре терминала: "Знание", "Образование", "Технологии", "Семья".
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира
"Мы понимали, что мы должны удивлять, мы поняли, что аэропорт - это такое пространство, которое, во-первых, понятно без перевода, где бы ты ни был, в какой точке мира, маленький или большой аэропорт, все его зоны понятны. Аэропорт - это еще такая классная метафора стремительного взлета. В России
сегодня создано все, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, в образовании, в других сферах жизни", - рассказал журналистам советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков в рамках пресс-тура в Сириусе, организованного оргкомитетом Всемирного фестиваля.
Он отметил, что всего в зоне аэропорта будет представлено 112 экспозиционных пространств на площади 25 тысяч квадратных метров. Как рассказала журналистам заместитель директора отдела специальных проектов и спонсорства департамента продаж-маркетинга ПАО "Аэрофлот
" Валентина Гребнева, в зоне авиакомпании презентуют макет среднемагистрального пассажирского самолета МС -21 -310 со взлетной полосой. Размах крыльев борта составляет 6,5 метра, а макет создавался из композиционных материалов, на 30% произведенных на российских предприятиях.
Всего Всемирный фестиваль посетят 90 тысяч гостей разных клиентских групп, заключил Пашков.
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Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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