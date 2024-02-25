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Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 25.02.2024 (обновлено: 17:28 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/dzhonson-1929404823.html
Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой
Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой - РИА Новости, 25.02.2024
Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:27
2024-02-25T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
борис джонсон
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит никаких доказательств своих предположений. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", Джонсон не исключил, что РФ якобы может напасть на страну НАТО. "Я думаю, он (Путин - ред.) мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность. Мне совсем не понравилось то, что он говорил про Польшу в своем ужасном интервью (Карлсону — ред.)... Он мог бы что-то попробовать", — сказал Джонсон. В интервью Карлсону Путин заявил, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов. По мнению Джонсона, вероятность того, что РФ якобы попробует что-то предпринять в отношении стран-членов Североатлантического альянса, вырастет, если Россия добьется успеха на Украине. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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в мире, россия, украина, борис джонсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Борис Джонсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Владимир Путин
Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой

Джонсон заявил, что РФ может напасть на страны НАТО, но не привел доказательств

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит никаких доказательств своих предположений.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", Джонсон не исключил, что РФ якобы может напасть на страну НАТО. "Я думаю, он (Путин - ред.) мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность. Мне совсем не понравилось то, что он говорил про Польшу в своем ужасном интервью (Карлсону — ред.)... Он мог бы что-то попробовать", — сказал Джонсон.
В интервью Карлсону Путин заявил, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов.
По мнению Джонсона, вероятность того, что РФ якобы попробует что-то предпринять в отношении стран-членов Североатлантического альянса, вырастет, если Россия добьется успеха на Украине.
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В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.
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