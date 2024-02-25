Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой
Джонсон заявил, что РФ может напасть на страны НАТО, но не привел доказательств
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит никаких доказательств своих предположений.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", Джонсон не исключил, что РФ якобы может напасть на страну НАТО. "Я думаю, он (Путин - ред.) мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность. Мне совсем не понравилось то, что он говорил про Польшу в своем ужасном интервью (Карлсону — ред.)... Он мог бы что-то попробовать", — сказал Джонсон.
В интервью Карлсону Путин заявил, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов.
По мнению Джонсона, вероятность того, что РФ якобы попробует что-то предпринять в отношении стран-членов Североатлантического альянса, вырастет, если Россия добьется успеха на Украине.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.