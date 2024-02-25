https://ria.ru/20240225/dzhonson-1929404823.html

Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой

Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой - РИА Новости, 25.02.2024

Джонсон пугает страны НАТО мнимой российской угрозой

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:27

2024-02-25T17:27

2024-02-25T17:28

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интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью "Европейской правде", что Россия якобы может напасть на страны НАТО, при этом он не приводит никаких доказательств своих предположений. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", Джонсон не исключил, что РФ якобы может напасть на страну НАТО. "Я думаю, он (Путин - ред.) мог бы. Я думаю, что нельзя исключать такую возможность. Мне совсем не понравилось то, что он говорил про Польшу в своем ужасном интервью (Карлсону — ред.)... Он мог бы что-то попробовать", — сказал Джонсон. В интервью Карлсону Путин заявил, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов. По мнению Джонсона, вероятность того, что РФ якобы попробует что-то предпринять в отношении стран-членов Североатлантического альянса, вырастет, если Россия добьется успеха на Украине. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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