Байден послал Европе неожиданный сигнал
AC: Байден поддержкой Рютте на пост генсека НАТО послал сигнал Восточной Европе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден, поддержав на пост генсека НАТО премьера Нидерландов Марка Рютте, послал Восточной Европе сигнал "сбавить тон", пишет старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
По его словам, нидерландский политик, "похоже", станет следующим генсеком альянса. "Рютте, очевидно, заручился поддержкой Джо Байдена, а в загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение", - отметил автор.
Он описал Рютте как "интересного персонажа", убежденного сторонника жесткой экономии, "протестантской бережливости и самодостаточности", который близок к президенту Франции Эммануэлю Макрону и много говорит про европейскую автономию. "Но он понимает геополитику лучше, чем его американские коллеги, и он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада", - подчеркнул Майтра.
По его мнению, маловероятно, что в результате назначения Рютте в Западной Европе значительно изменятся расходы на оборону, так как из-за различий в культуре расходования средств, интересах и восприятии угроз между востоком и западом Европы невозможно достичь взаимовыгодного компромисса.
"Реальность такова: если эта новость (о поддержке Рютте. – ред.) правдива, то президент Байден, несмотря на все ухудшающиеся когнитивные способности, сделал здесь интересный расчет, молчаливо поддержав в качестве лидера континента "старую" Европу, а не бывший коммунистический восток. Это демонстрация силы, сигнал востоку сбавить тон", - считает автор.
Он указал, что назначение на должность генсека НАТО премьера Эстонии Каи Каллас или, "что еще хуже", вице-премьера Канады Христи Фриланд "неизбежно привело бы к еще большей конфронтации с Россией. "Их риторика апокалиптически бинарная и манихейская. Это как Хилари Клинтон на посту президента США", - заявил Майтра.
В результате девизом Рютте на посту генсека альянса будет "стабильность", предположил автор. "Как ни странно, это был очень консервативный выбор (для Байдена. – ред.). Мы могли бы сделать намного хуже", - резюмировал он.
Как ранее заявил представитель Белого дома Джон Кирби, США убеждены, что Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, по его словам, Вашингтон "ясно дал понять это" союзникам по альянсу. Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года.