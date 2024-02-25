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Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 25.02.2024
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02:14 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ataka-1929330825.html
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 25.02.2024
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:14
2024-02-25T02:14
в мире
красное море
аденский залив
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - написало управление в соцсети X. Инцидент классифицируется как атака. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html
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красное море
аденский залив
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в мире, красное море, аденский залив, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Аденский залив, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили об атаке на судно в Аденском заливе

© www.marshruty.ruАденский залив
Аденский залив
© www.marshruty.ru
Аденский залив. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - написало управление в соцсети X.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя
13 января, 01:46
Инцидент классифицируется как атака.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов
00:52
 
В миреКрасное мореАденский заливИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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