https://ria.ru/20240225/aktivy-1929347285.html

Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов

Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов - РИА Новости, 25.02.2024

Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов

Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных в Европе активов РФ на нужды Украины, в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:21

2024-02-25T09:21

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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных в Европе активов РФ на нужды Украины, в ЕС сохраняются сомнения по поводу этой инициативы, сообщила газета Corriere della Sera. "Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, отмечает издание. "Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны", - пишет Corriere, отмечая, что доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро в год. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС уже инициировал юридические шаги для использования этих доходов. Лидеры стран G7 в коммюнике саммита накануне заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит "компенсацию" Киеву. Министрам стран "Семерки" перед саммитом в Апулии поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом. В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссия получила поручение подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что подобные решения станут еще одним шагом в попрании норм международного права. МИД назвал заморозку российских активов в Европе воровством.

https://ria.ru/20240225/bayden-1929336996.html

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украина, россия, европа, джо байден, g7, в мире