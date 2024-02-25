Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов
Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ на нужды Украины
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных в Европе активов РФ на нужды Украины, в ЕС сохраняются сомнения по поводу этой инициативы, сообщила газета Corriere della Sera.
"Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, отмечает издание.
"Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны", - пишет Corriere, отмечая, что доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро в год. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС уже инициировал юридические шаги для использования этих доходов.
Министрам стран "Семерки" перед саммитом в Апулии поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом.
В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссия получила поручение подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что подобные решения станут еще одним шагом в попрании норм международного права. МИД назвал заморозку российских активов в Европе воровством.