https://ria.ru/20240224/vybory-1929318552.html
Страны G7 отказались признавать выборы в новых российских регионах
Страны G7 отказались признавать выборы в новых российских регионах - РИА Новости, 24.02.2024
Страны G7 отказались признавать выборы в новых российских регионах
Страны "Большой семерки" никогда не признают выборов, проведенные в новых регионах России, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:50
2024-02-24T21:50
2024-02-24T21:50
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" никогда не признают выборов, проведенные в новых регионах России, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. "Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые "выборы", проведенные Россией на территории Украины, ни их результаты. Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, николай харитонов, g7, оон, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Николай Харитонов, G7, ООН, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Страны G7 отказались признавать выборы в новых российских регионах
Заявление: "большая семерка" никогда не признает выборы в новых регионах России
РИМ, 24 фев - РИА Новости.
Страны "Большой семерки" никогда не признают выборов, проведенные в новых регионах России, говорится в сообщении
по итогам виртуального саммита G7.
"Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые "выборы", проведенные Россией на территории Украины, ни их результаты. Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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