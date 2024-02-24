https://ria.ru/20240224/vybory-1929277780.html

Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ

Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ - РИА Новости, 24.02.2024

Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ

Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:52

2024-02-24T14:52

2024-02-24T14:52

политика

россия

московская область (подмосковье)

ростовская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на своем официальном сайте. "Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек", - сообщают Минцифры. Самыми активными регионами стали Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край. Дистанционное электронное голосование доступно в 28 регионах, жители Москвы смогут поучаствовать в выборах на региональном портале. Отдать свой голос можно с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240222/g7-1928996832.html

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московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, московская область (подмосковье), ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф