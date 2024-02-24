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Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ - РИА Новости, 24.02.2024
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14:52 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/vybory-1929277780.html
Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ
Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ - РИА Новости, 24.02.2024
Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ
Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:52
2024-02-24T14:52
политика
россия
московская область (подмосковье)
ростовская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на своем официальном сайте. "Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек", - сообщают Минцифры. Самыми активными регионами стали Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край. Дистанционное электронное голосование доступно в 28 регионах, жители Москвы смогут поучаствовать в выборах на региональном портале. Отдать свой голос можно с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, московская область (подмосковье), ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ

Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в электронном голосовании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на своем официальном сайте.
"Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек", - сообщают Минцифры.
Предвыборный плакат - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России, пишут СМИ
22 февраля, 14:58
Самыми активными регионами стали Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край.
Дистанционное электронное голосование доступно в 28 регионах, жители Москвы смогут поучаствовать в выборах на региональном портале. Отдать свой голос можно с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по местному времени.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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