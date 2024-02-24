https://ria.ru/20240224/uspenskaya-1929318715.html

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 25.02.2024

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой

Певица Любовь Успенская на выступлении в "Крокус Сити Холле" исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой "Сила моя со мной",... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-24T21:49

2024-02-24T21:49

2024-02-25T08:36

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Певица Любовь Успенская на выступлении в "Крокус Сити Холле" исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости. В день своего 70-летия артистка открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", — звучат строки припева. Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова. <...> "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", — поведала официальный представитель МИД.По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи Захаровой "Рождество. В добрый час". В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube. Также песни на стихи официального представителя МИД исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").

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Любовь Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой Любовь Успенская на юбилейном концерте исполнила новую песню на стихи Марии Захаровой "Сила моя со мной". Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы. "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - звучат строки припева. 2024-02-24T21:49 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, мария захарова, youtube, любовь успенская, максим фадеев, культура