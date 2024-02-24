https://ria.ru/20240224/uspenskaya-1929318715.html
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 25.02.2024
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Певица Любовь Успенская на выступлении в "Крокус Сити Холле" исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой "Сила моя со мной",... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T21:49
2024-02-24T21:49
2024-02-25T08:36
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Певица Любовь Успенская на выступлении в "Крокус Сити Холле" исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости. В день своего 70-летия артистка открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", — звучат строки припева. Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова. <...> "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", — поведала официальный представитель МИД.По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи Захаровой "Рождество. В добрый час". В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube. Также песни на стихи официального представителя МИД исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
https://ria.ru/20231224/pesnya-1917775165.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929342108_2:0:1442:1080_1920x0_80_0_0_41a0c3592598d0135ed72730935e9e1c.jpg
Любовь Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская на юбилейном концерте исполнила новую песню на стихи Марии Захаровой "Сила моя со мной". Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы. "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - звучат строки припева.
2024-02-24T21:49
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мария захарова, youtube, любовь успенская, максим фадеев, культура
Культура, Москва, Россия, Мария Захарова, YouTube, Любовь Успенская, Максим Фадеев, Культура
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Успенская исполнила песню "Сила моя со мной" на стихи Марии Захаровой
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Певица Любовь Успенская на выступлении в "Крокус Сити Холле" исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости.
В день своего 70-летия артистка открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", — звучат строки припева.
В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой
Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
«
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова. <...> "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", — поведала официальный представитель МИД.
По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве
состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи Захаровой "Рождество. В добрый час".
В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев
и Валерия
. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube
.
Также песни на стихи официального представителя МИД исполняли Зара
("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган
("Я ищу тебя").
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне