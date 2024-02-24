https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html

На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств - РИА Новости, 25.02.2024

На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-24T23:59

2024-02-24T23:59

2024-02-25T00:03

украина

киев

сша

сергей марченко

владимир зеленский

александр устинов

g7

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. "Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы, чтобы перекрыть эти потребности... Уже есть четкие расчеты на европейскую помощь... Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников", - сказал Марченко в эфире украинского новостного телемарафона. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

украина

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, сша, сергей марченко, владимир зеленский, александр устинов, g7