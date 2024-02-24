Бельгия откроет офисы агентства развития в Киеве и Харькове
Бельгийское агентство развития поможет с восстановлением Киева и Харькова
© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бельгия откроет офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове, заявил премьер Александр де Кроо.
Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.
"Бельгия решила открыть офис Бельгийского агентства развития здесь, в Киеве... и у нас также будет офис в Харькове. Это регион, который мы будем отстраивать", - заявил премьер Бельгии на пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским. Трансляция проводилась в социальной сети X главы Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.