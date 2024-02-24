https://ria.ru/20240224/ukraina-1929313496.html

Генконсул России рассказал, почему Киев выкинул стамбульские соглашения

Генконсул России рассказал, почему Киев выкинул стамбульские соглашения - РИА Новости, 24.02.2024

Генконсул России рассказал, почему Киев выкинул стамбульские соглашения

Украинские власти под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона выбросили все достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности в мусорную... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:46

2024-02-24T20:46

2024-02-24T20:47

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СТАМБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Украинские власти под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона выбросили все достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности в мусорную корзину, заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Буравов напомнил, что российская сторона не отказывалась от переговоров. "Как вы помните, в марте 2022 года шли переговоры между российской и украинской сторонами и выдался хороший шанс для достижения политического решения. В то время были согласованы ряд шагов, которые могли привести к достижению компромисса в будущем. Россия тогда в качестве жеста доброй воли отвела военных из окрестностей Киева. Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности", - заявил Буравов в интервью Youtube-каналу Harici. По словам Буравова, для переговоров необходимо подготовить соответствующие условия, на данный момент Москва их не наблюдает. Также он отметил, что РФ придает большое значение конвенции Монтрё по турецким проливам и надеемся на дальнейшее неукоснительное соблюдение её принципов. Турция верит, что в итоге возникнут условия, необходимые для возобновления дипломатического процесса по урегулированию кризиса на Украине, продолжает усилия в этом направлении, заявил ранее в субботу турецкий МИД. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Москва не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от Запада. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html

https://ria.ru/20240222/dzhonson-1929056897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, москва, владимир путин, борис джонсон, такер карлсон, верховная рада украины