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ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 24.02.2024
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20:13 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929310217.html
ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 24.02.2024
ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:13
2024-02-24T20:13
в мире
украина
киев
молдавия
александр де кроо
урсула фон дер ляйен
джастин трюдо
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X."С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Ранее в субботу Мелони, Трюдо, де Кроо и фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. В четверг фон дер Ляйен заявляла, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету. На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240224/malta-1929292878.html
https://ria.ru/20240217/orban-1927990698.html
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в мире, украина, киев, молдавия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, джастин трюдо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Александр де Кроо, Урсула фон дер Ляйен, Джастин Трюдо, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС в середине марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X.
"С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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17:17
Ранее в субботу Мелони, Трюдо, де Кроо и фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.
В четверг фон дер Ляйен заявляла, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету.
На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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17 февраля, 19:44
 
В миреУкраинаКиевМолдавияАлександр де КрооУрсула фон дер ЛяйенДжастин ТрюдоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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