https://ria.ru/20240224/ukraina-1929310217.html

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 24.02.2024

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:13

2024-02-24T20:13

2024-02-24T20:13

в мире

украина

киев

молдавия

александр де кроо

урсула фон дер ляйен

джастин трюдо

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X."С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Ранее в субботу Мелони, Трюдо, де Кроо и фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. В четверг фон дер Ляйен заявляла, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету. На саммите ЕС 14 декабря минувшего года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240224/malta-1929292878.html

https://ria.ru/20240217/orban-1927990698.html

украина

киев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, молдавия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, джастин трюдо, евросоюз, еврокомиссия