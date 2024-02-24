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Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины - РИА Новости, 24.02.2024
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19:29 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305581.html
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины - РИА Новости, 24.02.2024
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины
Украина потеряет оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года, заявил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:29
2024-02-24T19:29
политика
украина
донбасс
авдеевка
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина потеряет оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года, заявил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью Sky News."Любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьезным территориальным потерям. &lt;…&gt; Если она не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге", — предположил Алиев.Он также отметил, что Россия, напротив, быстро адаптировалась к боевым действиям и институционально, и в плане обучения персонала.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
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украина
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политика, украина, донбасс, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Донбасс, Авдеевка, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины

Британский эксперт Алиев: Украина потеряет Донбасс и часть юга в этом году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина потеряет оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года, заявил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью Sky News.
«
"Любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьезным территориальным потерям. <…> Если она не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге", — предположил Алиев.
Он также отметил, что Россия, напротив, быстро адаптировалась к боевым действиям и институционально, и в плане обучения персонала.
В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.
Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
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ПолитикаУкраинаДонбассАвдеевкаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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