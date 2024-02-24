https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305581.html

Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины

Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины - РИА Новости, 24.02.2024

Произойдет быстро. На Западе раскрыли, куда отодвинут границу Украины

Украина потеряет оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года, заявил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:29

2024-02-24T19:29

2024-02-24T19:29

политика

украина

донбасс

авдеевка

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина потеряет оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года, заявил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью Sky News."Любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьезным территориальным потерям. <…> Если она не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге", — предположил Алиев.Он также отметил, что Россия, напротив, быстро адаптировалась к боевым действиям и институционально, и в плане обучения персонала.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.

https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html

украина

донбасс

авдеевка

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политика, украина, донбасс, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины