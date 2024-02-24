Киев требовал от военных план победы, заявил советник Залужного
Советник Залужного: Киев требовал от военных план победы без данных о ресурсах
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил газете New York Times, что в 2023 году власти хотели от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставит ему для осуществления плана.
По информации издания, украинские военные чиновники в прошлом году были обеспокоены тем, что Киев хотел получить от них "дорожную карту для победы", но не сказал им, сколько у них будет живой силы и огневой мощи для осуществления задуманного.
"Это то, что <...> наше политическое руководство не понимало <...>, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов", - приводит издание слова Назарова.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.