https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305285.html

Киев требовал от военных план победы, заявил советник Залужного

Киев требовал от военных план победы, заявил советник Залужного - РИА Новости, 24.02.2024

Киев требовал от военных план победы, заявил советник Залужного

Советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил газете New York Times, что в 2023 году власти хотели от... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:28

2024-02-24T19:28

2024-02-24T19:28

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валерий залужный

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил газете New York Times, что в 2023 году власти хотели от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставит ему для осуществления плана. По информации издания, украинские военные чиновники в прошлом году были обеспокоены тем, что Киев хотел получить от них "дорожную карту для победы", но не сказал им, сколько у них будет живой силы и огневой мощи для осуществления задуманного. "Это то, что <...> наше политическое руководство не понимало <...>, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов", - приводит издание слова Назарова. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html

https://ria.ru/20240218/vsu-1928115892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, виктор назаров, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины