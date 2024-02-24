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"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России - РИА Новости, 24.02.2024
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11:19 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/udary-1929256084.html
"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России
"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России - РИА Новости, 24.02.2024
"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по территории России увеличивают... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:19
2024-02-24T11:19
в мире
россия
украина
москва
алексей пушков
йенс столтенберг
метте фредериксен
нато
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по территории России увеличивают вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Москвой, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."НАТО идет по пути эскалации. &lt;…&gt; Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — отметил он.Парламентарий также подчеркнул, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия. Однако, добавил он, никакое оружие, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По словам политика, только отсутствие инфраструктуры для обслуживания сдерживает их передачу.
https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html
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в мире, россия, украина, москва, алексей пушков, йенс столтенберг, метте фредериксен, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, Украина, Москва, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, Метте Фредериксен, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России

Пушков: удары ВСУ по России с помощью F-16 приведут к столкновению Москвы и НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по территории России увеличивают вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Москвой, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"НАТО идет по пути эскалации. <…> Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — отметил он.
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Парламентарий также подчеркнул, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия. Однако, добавил он, никакое оружие, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По словам политика, только отсутствие инфраструктуры для обслуживания сдерживает их передачу.
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В миреРоссияУкраинаМоскваАлексей ПушковЙенс СтолтенбергМетте ФредериксенНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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