https://ria.ru/20240224/udary-1929256084.html

"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России

"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России - РИА Новости, 24.02.2024

"Риск растет": Пушков отреагировал на громкое заявление НАТО о России

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по территории России увеличивают... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:19

2024-02-24T11:19

2024-02-24T11:19

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по территории России увеличивают вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Москвой, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."НАТО идет по пути эскалации. <…> Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — отметил он.Парламентарий также подчеркнул, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия. Однако, добавил он, никакое оружие, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По словам политика, только отсутствие инфраструктуры для обслуживания сдерживает их передачу.

https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html

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