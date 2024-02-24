https://ria.ru/20240224/turnir-1929284324.html

Первый снайперский турнир завершился в Якутии, победили жители региона

Первый снайперский турнир завершился в Якутии, победили жители региона - РИА Новости, 24.02.2024

Первый снайперский турнир завершился в Якутии, победили жители региона

Первый снайперский турнир памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова завершился в Якутии, главный приз остался у хозяев соревнования - победили жители... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:58

2024-02-24T15:58

2024-02-24T16:11

республика саха (якутия)

россия

якутск

юрий трутнев

айсен николаев

дмитрий радченко

донецкая народная республика

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ЯКУТСК, 24 фев - РИА Новости. Первый снайперский турнир памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова завершился в Якутии, главный приз остался у хозяев соревнования - победили жители республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "24 февраля в Якутске состоялась церемония награждения призеров и победителей этапа "День" и завершение первого всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Награды победителям вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента РФ в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи Ярослав Якубов", - рассказали в пресс-службе. По информации организаторов, третье место этапа "День" присуждено снайперской паре с позывными "Добрый" и "Кедр". Призерам был вручен сертификат на пятьсот тысяч рублей. Второе место этапа "День" заняли снайпер Дмитрий Радченко и корректировщик Сергей Кириченко. Они получили ключи от нового вездехода "Сокол". Первое место этапа "День" присвоено снайперу Сергею Яковлеву и корректировщику Василию Яковлеву. Победители получили ключи от внедорожного автомобиля пикап. На этапе "Ночь" 1 место занял снайпер с позывным "Ридик", 2 место - Дмитрий Радченко и 3 место - "Физрук".Трутнев отметил, что лучше полигона "Сулус" сейчас в России нет. Полигон сделан так, что на нем можно работать без перерывов на дистанции до 4 километров днем и ночью. В свою очередь, по мнению главы республики, полигон такого уровня позволит возродить традиции снайперского искусства, которое всегда было развито у якутян.По итогам турнира вручены и специальные призы. Снайпер с позывным "Интеллигент" получил винтовку от компании "Техномеханика" и тепловизионный прицел от компании "Навигатор". Группа компаний "Калашников" подарила снаряжение и оборудование победителям турнира и стрелку из ДНР с позывным "Лис". Трубу корректировщика от компании "Навинатор" получили снайперы с позывными "Кузнец" и "Шмель". Обладателем спецприза "За уникальный выстрел" - винтовки "Раптор" - стал якутянин Егор Гаврильев. Приз зрительских симпатий получила единственная девушка, участвовавшая в турнире - якутянка Гульнара Иванова."Последняя победа, последний выстрел – замечательные. Я с уважением отношусь ко всем тем, кто сегодня работал: снайперам, судьям, волонтерам. И доволен тем, что приз за первое место с результатом в две тысячи метров остается в Якутии <...> Конечно, мы уже думаем и над следующим турниром. Глава Якутии нам сказал, что самая хорошая погода в республике в октябре. Появилась идея провести второй турнир уже в октябре 2024 года. Мы также думали над тем, что можно сделать лучше. На следующих соревнованиях мы еще сильнее уйдем в сторону боевого снайпинга, и стрелять участники будут с глушителем", – резюмировал Трутнев.

https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html

https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html

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Наталья Макарова

россия, якутск, юрий трутнев, айсен николаев, дмитрий радченко, донецкая народная республика