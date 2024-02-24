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Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.02.2024
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12:55 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/tigr-1929264237.html
Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест
Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.02.2024
Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест
Суд в Приморье отправил под домашний арест на один месяц и семь суток мужчину, которого подозревают в убийстве краснокнижного амурского тигра в Пожарском... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:55
2024-02-24T12:55
происшествия
россия
пожарский район
ясенево
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на один месяц и семь суток мужчину, которого подозревают в убийстве краснокнижного амурского тигра в Пожарском районе, сообщает краевая прокуратура. По версии следствия, 41-летний житель Пожарского района края 27 января 2024 года в лесном массиве застрелил амурского тигра, добил его ножом и разделал тушу. После чего, желая скрыть преступление, перевез части тигра в район села Ясеневый, где их впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники полиции. "С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц 7 суток. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации) находятся на контроле в прокуратуре края", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В конце января гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что неизвестные убили краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья, тушу расчленили и спрятали в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление. Останки хищника были обнаружены в лесном массиве недалеко от села Ясеневый. Краевая полиция сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240224/tigr-1929234795.html
https://ria.ru/20240215/shtraf-1927477286.html
россия
пожарский район
ясенево
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происшествия, россия, пожарский район, ясенево, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Пожарский район, Ясенево, Сергей Арамилев
Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест

Подозреваемого в расчленении тигра в Приморье отправили под домашний арест

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест на один месяц и семь суток мужчину, которого подозревают в убийстве краснокнижного амурского тигра в Пожарском районе, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, 41-летний житель Пожарского района края 27 января 2024 года в лесном массиве застрелил амурского тигра, добил его ножом и разделал тушу. После чего, желая скрыть преступление, перевез части тигра в район села Ясеневый, где их впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники полиции.
Тигр - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис
05:24
"С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц 7 суток. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации) находятся на контроле в прокуратуре края", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В конце января гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что неизвестные убили краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья, тушу расчленили и спрятали в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление. Останки хищника были обнаружены в лесном массиве недалеко от села Ясеневый. Краевая полиция сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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ПроисшествияРоссияПожарский районЯсеневоСергей Арамилев
 
 
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