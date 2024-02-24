https://ria.ru/20240224/tigr-1929234795.html
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис - РИА Новости, 24.02.2024
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис
Амурского тигра из Приморья, которого нельзя было выпустить в тайгу из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, доставили в хоспис в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:24
2024-02-24T05:24
2024-02-24T05:24
россия
сергей арамилев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ленинградская область
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Амурского тигра из Приморья, которого нельзя было выпустить в тайгу из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, доставили в хоспис в Ленинградской области, идет процесс адаптации, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Молодого тигра поймали в середине декабря 2023 года в районе села Дмитриевка в Приморье. Его не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере. Ветеринары выявили у тигра старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Было получено разрешение Росприроднадзора на помещение зверя в хоспис "Дом тигра" в Ленинградской области, его отправили туда 22 февраля самолетом. "До хосписа живым доехал. Идёт адаптация", - сказал Арамилев. Он отметил, что тигр перенес дальнюю дорогу: самолётом, потом автомобилем. Зверь чувствует себя нормально, добавил собеседник. Как сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных, в организме животного шел тяжёлый воспалительный процесс, так как пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Но состояние стабилизировалось, что позволило отправить тигра в хоспис. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240215/shtraf-1927477286.html
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россия, сергей арамилев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, хабаровский край
Россия, Сергей Арамилев, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ленинградская область, Хабаровский край
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис в Ленобласть
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Амурского тигра из Приморья, которого нельзя было выпустить в тайгу из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, доставили в хоспис в Ленинградской области, идет процесс адаптации, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Молодого тигра поймали в середине декабря 2023 года в районе села Дмитриевка в Приморье. Его не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере. Ветеринары выявили у тигра старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Было получено разрешение Росприроднадзора
на помещение зверя в хоспис "Дом тигра" в Ленинградской области
, его отправили туда 22 февраля самолетом.
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"До хосписа живым доехал. Идёт адаптация", - сказал Арамилев.
Он отметил, что тигр перенес дальнюю дорогу: самолётом, потом автомобилем. Зверь чувствует себя нормально, добавил собеседник.
Как сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных, в организме животного шел тяжёлый воспалительный процесс, так как пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Но состояние стабилизировалось, что позволило отправить тигра в хоспис.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области и Еврейской автономной области
. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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