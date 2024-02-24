Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 24.02.2024 (обновлено: 09:31 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/starlink-1929231480.html
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме - РИА Новости, 24.02.2024
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме
Минобороны обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T03:08
2024-02-24T09:31
в мире
россия
вооруженные силы украины
авдеевский коксохимический завод
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928303819_0:94:3474:2048_1920x0_80_0_0_72772f5c34374930cafcbe5ea84819fc.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Минобороны обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, в панике брошенный украинскими военными.&quot;Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы&quot;, — сказал командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным &quot;Сурен&quot;.На видео показали терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотниками.При зачистке цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и боеприпасы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.Минобороны отмечает, что все это ВСУ бросили в паническом бегстве под натиском российских войск.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html
https://ria.ru/20240212/starlink-1926824792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928303819_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7264989f961b284d3d7296c695e7824a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод, нато
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевский коксохимический завод, НАТО
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на Авдеевский коксохимический завод
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Вид на Авдеевский коксохимический завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Минобороны обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, в панике брошенный украинскими военными.
«

"Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы", — сказал командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным "Сурен".

На видео показали терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотниками.
При зачистке цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и боеприпасы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Скоро увидишь". Зеленского предупредили после слов о "сюрпризе" для России
Вчера, 20:16
Минобороны отмечает, что все это ВСУ бросили в паническом бегстве под натиском российских войск.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Трофейный абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Песков оставил без ответа вопрос об использовании военными Starlink
12 февраля, 12:34
 
В миреРоссияВооруженные силы УкраиныАвдеевский коксохимический заводНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала