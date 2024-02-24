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Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме - РИА Новости, 24.02.2024

Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

Минобороны обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T03:08

2024-02-24T03:08

2024-02-24T09:31

в мире

россия

вооруженные силы украины

авдеевский коксохимический завод

нато

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Минобороны обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на котором показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, в панике брошенный украинскими военными."Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы", — сказал командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным "Сурен".На видео показали терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотниками.При зачистке цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и боеприпасы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.Минобороны отмечает, что все это ВСУ бросили в паническом бегстве под натиском российских войск.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929202268.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод, нато