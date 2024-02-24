https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html

ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ

ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ

ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:05

2024-02-24T18:05

2024-02-24T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецк

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", — говорится в публикации в Telegram-канале. По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти. Официального подтверждения этой информации пока нет. Вечером 17 февраля министр обороны Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как сообщил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, донецк, россия, александр сырский, вооруженные силы украины