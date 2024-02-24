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ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 24.02.2024 (обновлено: 20:27 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:05
2024-02-24T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецк
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", — говорится в публикации в Telegram-канале. По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти. Официального подтверждения этой информации пока нет. Вечером 17 февраля министр обороны Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как сообщил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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авдеевка
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в мире, авдеевка, донецк, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ

"Страна.ua": ВСУ вывели войска из Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти.
Официального подтверждения этой информации пока нет.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как сообщил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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