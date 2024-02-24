https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929298262.html
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:05
2024-02-24T18:05
2024-02-24T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецк
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929298439_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_01419aeae99b9bfc51ecff0f2c9adba0.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", — говорится в публикации в Telegram-канале. По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти. Официального подтверждения этой информации пока нет. Вечером 17 февраля министр обороны Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как сообщил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929298439_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_521307e3393e83eb650e08ec749afac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донецк, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ
"Страна.ua": ВСУ вывели войска из Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки