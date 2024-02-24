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Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/shoygu-1929239181.html
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:09
2024-02-24T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. "Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ

Шойгу приказал дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами РЭБ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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