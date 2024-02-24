https://ria.ru/20240224/shoygu-1929239181.html

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:09

2024-02-24T08:09

2024-02-24T08:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. "Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240222/prestizhvoennogo-1928935054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу