Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ
Шойгу приказал дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами РЭБ
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку войск "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене", - говорится в сообщении.