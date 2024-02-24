https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929277345.html

В Минвостокразвития прокомментировали новые западные санкции

В Минвостокразвития прокомментировали новые западные санкции - РИА Новости, 24.02.2024

В Минвостокразвития прокомментировали новые западные санкции

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя новые западные санкции, заявил, что они вызывают здоровую иммунную реакцию, делающие Россию сильнее. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:48

2024-02-24T14:48

2024-02-24T14:48

экономика

россия

великобритания

амурская область

владимир путин

павел маринычев

алексей чекунков

алроса

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя новые западные санкции, заявил, что они вызывают здоровую иммунную реакцию, делающие Россию сильнее. Ранее в своем Telegram-канале Чекунков поздравил с внесением в американский санкционный список подведомственную Минвостокразвития Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, сообщалось, что Великобритания ввела санкции против гендиректора компании "Алроса" Павла Маринычева, а также компаний "Алмазный мир" и "АГД Даймондс", ООО "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина. В ходе рабочей поездки в Амурскую область в субботу глава Минвостокразвития, говоря о новых санкциях, рассказал журналистам, что "есть такое определение идиотизма - это когда из раза в раз делаешь то же самое, но ждешь другой результат". "Нас 10 лет стараются сделать слабее санкциями. Мы не становимся слабее - мы становимся сильнее. На Дальнем Востоке и в Арктике работают сильнейшие компании, которым санкции точно не страшны", - сказал Чекунков. Он напомнил, что Россия развивает отношения с Китайской Народной Республикой, в частности, в субботу открыли международные российско-китайские зимние игры на берегу Амура. "Но еще важнее - осваиваем сами замещение санкционных технологий, товаров, которые до этого было проще купить. Санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, которая делает нас сильнее", - отметил глава Минвостокразвития. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, великобритания, амурская область, владимир путин, павел маринычев, алексей чекунков, алроса, арктик спг - 2, цены на нефть, санкции, санкции в отношении россии, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)