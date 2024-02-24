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Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом - РИА Новости, 24.02.2024
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20:37 24.02.2024 (обновлено: 20:41 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/pulkovo-1929312908.html
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом - РИА Новости, 24.02.2024
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом
Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:37
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санкт-петербург
калининград
пулково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 24 фев. - РИА Новости. Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, а пассажиры будут отправлены резервным бортом. "Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал представитель авиакомпании.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html
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санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), общество
Санкт-Петербург, Калининград, Пулково (аэропорт), Общество
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом

Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом из "Пулково"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев. - РИА Новости. Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, а пассажиры будут отправлены резервным бортом.
"Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал представитель авиакомпании.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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