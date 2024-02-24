https://ria.ru/20240224/pulkovo-1929312908.html

Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом

Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом - РИА Новости, 24.02.2024

Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом

Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:37

2024-02-24T20:37

2024-02-24T20:41

санкт-петербург

калининград

пулково (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 24 фев. - РИА Новости. Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, а пассажиры будут отправлены резервным бортом. "Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал представитель авиакомпании.

https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html

санкт-петербург

калининград

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Дарья Буймова

санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), общество