https://ria.ru/20240224/pulkovo-1929312908.html
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом - РИА Новости, 24.02.2024
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом
Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:37
2024-02-24T20:37
2024-02-24T20:41
санкт-петербург
калининград
пулково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 24 фев. - РИА Новости. Пассажиры задержанного в Санкт-Петербурге рейса до Калининграда авиакомпании "Россия" отправлены резервным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт "Пулково" по технической причине, а пассажиры будут отправлены резервным бортом. "Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28", - сказал представитель авиакомпании.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929282154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), общество
Санкт-Петербург, Калининград, Пулково (аэропорт), Общество
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом
Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом из "Пулково"