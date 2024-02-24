https://ria.ru/20240224/priamure-1929251894.html

Чекунков отметил большой потенциал для туризма в Приамурье

Чекунков отметил большой потенциал для туризма в Приамурье - РИА Новости, 24.02.2024

Чекунков отметил большой потенциал для туризма в Приамурье

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков видит большой потенциал для туризма в Приамурье, он пожелал стать российско-китайским зимним... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:29

2024-02-24T10:29

2024-02-24T10:29

туризм

алексей чекунков

дальний восток

дмитрий губерниев

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896553992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ecfc0549b361b2ccf8eb4c2f9e5f41.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков видит большой потенциал для туризма в Приамурье, он пожелал стать российско-китайским зимним играм на пограничной реке Амур в Благовещенске - дальневосточными, сообщает РИА Новости. В субботу на льду реки Амур в Благовещенске стартовал фестиваль зимних видов спорта. Первой площадкой мероприятия стала международная ледовая открытка размером 50 на 35 метров, над которой трудились 40 художников из Амурской области и Китайской Народной Республики. На открытке изображены главные символы дружбы России и Китая - бурый медведь и панда с хоккейными клюшками, а также драконы - покровители 2024 года по восточному календарю. Завершающие штрихи из снега сделали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор региона Василий Орлов и ведущий Дмитрий Губерниев. После торжественной церемонии открытия игр начались хоккейные состязания между командами двух стран в разных возрастных группах. После первого матча федеральный министр в сопровождении губернатора и ведущего Матч ТВ прошлись по набережной реки Амур в Благовещенске, где попробовали блюда местной кухни и посмотрели продукцию местных умельцев. "Прежде всего, всегда приятно оказаться в солнечной Амурской области. Вижу большой потенциал для развития туризма. То, что с каждым годом это мероприятие становится все более интересным, все более насыщенным, добавляются новые компоненты. Теперь это не только хоккей, это и автомобильные гонки, демонстрация силы русских технологий, КамАЗ на льду со скоростью 130 километров в час, который останавливается как вкопанный. Ну и непременный атрибут - это вкусная, полезная еда дальневосточная, из натуральных продуктов. У меня единственное пожелание, чтобы это еще более стало таким, масштаба как минимум дальневосточного мероприятия, для того, чтобы действительно мы каждый год собирались вместе с друзьями со всего Дальнего Востока, со всей России", - сказал Чекунков. Губернатор также отметил хорошее впечатление от игр и отметил их популярность. "Важно то, что этот фестиваль пользуется большим спросом людей. Видим большое внимание, точно будем поддерживать. И уверен, что у него очень хорошее будущее. И каждый год все новые и новые активности будут добавляться", - сказал Орлов. Ведущий Губерниев также попробовал пирожки с мясом местного производителя и отметил пользу сбитня. "Когда люди счастливы, тогда и комментатор доволен. Я хочу сказать, что в полном восторге! Когда ты смотришь в счастливые лица детей, когда ты видишь потрясающих совершенно жителей! Я просто влюбился в регион: еда вкусная, демократичные цены - это можно только приветствовать и конечно всё на выбор - от каких-то сувениров до совершенно блистательных пирожков, квас, пельмени, колбаса. В общем, все то, что помогает нам иногда жить и работать между репортажами. Поэтому я в диком восторге!" - поделился впечатлениями Губерниев.

https://ria.ru/20231114/turizm-1909436506.html

https://ria.ru/20240109/ozero-1920240888.html

https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896387506.html

дальний восток

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей чекунков, дальний восток, дмитрий губерниев, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, новости - туризм