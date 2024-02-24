Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне
Урсула фон дер Ляйен: ЕС откроет в Киеве офис по инновациям в области обороны
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Мы откроем офис по инновациям в области обороны здесь в Киеве", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Трансляция проводилась в социальной сети X главы Еврокомиссии.
Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.