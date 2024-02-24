https://ria.ru/20240224/ofis-1929313219.html

Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне

Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне - РИА Новости, 24.02.2024

Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне

Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:40

2024-02-24T20:40

2024-02-24T20:40

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россия

урсула фон дер ляйен

александр де кроо

джастин трюдо

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы откроем офис по инновациям в области обороны здесь в Киеве", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Трансляция проводилась в социальной сети X главы Еврокомиссии. Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, италия, россия, урсула фон дер ляйен, александр де кроо, джастин трюдо, еврокомиссия, нато, евросоюз