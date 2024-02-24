Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ofis-1929313219.html
Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне
Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне - РИА Новости, 24.02.2024
Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне
Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:40
2024-02-24T20:40
в мире
киев
италия
россия
урсула фон дер ляйен
александр де кроо
джастин трюдо
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы откроем офис по инновациям в области обороны здесь в Киеве", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Трансляция проводилась в социальной сети X главы Еврокомиссии. Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
киев
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, италия, россия, урсула фон дер ляйен, александр де кроо, джастин трюдо, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Киев, Италия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Александр де Кроо, Джастин Трюдо, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Глава ЕК поделилась планами ЕС открыть в Киеве офис по инновациям в обороне

Урсула фон дер Ляйен: ЕС откроет в Киеве офис по инновациям в области обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз собирается открыть офис по инновациям в области обороны в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы откроем офис по инновациям в области обороны здесь в Киеве", - заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Трансляция проводилась в социальной сети X главы Еврокомиссии.
Ранее в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
19 февраля, 08:00
 
В миреКиевИталияРоссияУрсула фон дер ЛяйенАлександр де КрооДжастин ТрюдоЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала