https://ria.ru/20240224/nato-1929238737.html
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2024
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны
Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:06
2024-02-24T08:06
2024-02-24T08:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО. Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США. "Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин. По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". "Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, НАТО, Сергей Шойгу
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны
МО: ВС РФ на СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу
проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО.
Россию не подвел ее единственный союзник
Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США
.
"Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин.
По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".
"Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои