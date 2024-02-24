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ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nato-1929238737.html
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2024
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны
Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:06
2024-02-24T08:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО. Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США. "Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин. По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". "Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, НАТО, Сергей Шойгу
ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны

МО: ВС РФ на СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ загружают РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие ВС РФ загружают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ загружают РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США.
"Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин.
По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".
"Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФНАТОСергей Шойгу
 
 
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