https://ria.ru/20240224/nato-1929238737.html

ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны

ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2024

ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны

Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:06

2024-02-24T08:06

2024-02-24T08:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО. Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США. "Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин. По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". "Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, нато, сергей шойгу