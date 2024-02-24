https://ria.ru/20240224/mid-1929236833.html

МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины

МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины - РИА Новости, 24.02.2024

МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины

Руководство и отдельные исполнительные структуры ОБСЕ отклонились от своих мандатов, закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T07:24

2024-02-24T07:24

2024-02-24T07:24

в мире

россия

украина

москва

дмитрий новиков

обсе

совет федерации рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководство и отдельные исполнительные структуры ОБСЕ отклонились от своих мандатов, закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных государств, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг участия России в Парламентской Ассамблее (ПА), в министерстве заметили, что она "является самостоятельной, автономной от ОБСЕ структурой"."Все вопросы, связанные с участием российской делегации в работе ПА ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального Собрания Российской Федерации", - напомнили в МИД.Ранее депутаты планировали рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ 21 февраля. Однако первый замглавы комитета по международным делам ГД Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что обращение о приостановке участия России в работе Ассамблеи будет рассмотрено, когда эта тема "будет синхронизирована с решением Совета Федерации".Российская делегация входит в ПА ОБСЕ с момента создания организации в начале 1990-х годов. Первая сессия Ассамблеи прошла в 1992 году. В последние годы отношения ПА ОБСЕ и РФ находились в кризисе, в том числе, из-за невыдачи виз членам российской делегации, состоящим в санкционных списках ЕС.Высказываясь по теме российского взноса в бюджет организации, в МИД указали, что "бюджет Ассамблеи принимается отдельно от Сводного бюджета ОБСЕ". "Все решения по выплатам в него принимаются Федеральным Собранием РФ", - подчеркнули в ведомстве. Там заметили, что "размеры российских взносов в ПА ОБСЕ и в сводный бюджет организации рассчитываются по разным схемам и не суммируются".Бюджет всей ОБСЕ состоит из взносов стран-членов.В апреле прошлого года российская Госдума решила приостановить выплаты взносов Москвы за 2023 год.В МИД РФ указали, что "Россия критикует руководство и отдельные исполструктуры ОБСЕ за то, что они отклонились от своих мандатов, допускают заявления, которые не отражают консенсусную позицию государств-участников, закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных государств"."При этом мы продолжаем полноценное участие в политических дискуссиях ОБСЕ, активно доносим российскую позицию до широкой аудитории (в ОБСЕ 57 государств-участников), противодействуем западной и украинской дезинформации", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, дмитрий новиков, обсе, совет федерации рф, евросоюз