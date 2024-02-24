https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223295.html

Россия больше не ждет честности от Украины и Запада, заявила Матвиенко

Россия больше не ждет честности от Украины и Запада, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2024

Россия больше не ждет честности от Украины и Запада, заявила Матвиенко

Россия больше не ждет честности и порядочности от Украины и Запада, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:07

2024-02-24T00:07

2024-02-24T00:10

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия больше не ждет честности и порядочности от Украины и Запада, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня – ровно два года с начала специальной военной операции. Срок, наполненный событиями огромной важности не только для нашей страны, но и для мира в целом", - написала она в своем блоге на сайте Совфеда. По ее словам, сейчас речь идет уже о гораздо большем, чем противостояние России и Украины – "это масштабная конфронтация с коллективным Западом во главе с США". "По сути, на полях сражений СВО решается, каким будет грядущий мировой порядок. Будет ли он основан на принципах справедливости, равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета государств, их права самостоятельно определять путь своего развития. Или же Западу удастся реализовать свои претензии на глобальную гегемонию, навязать мировому сообществу новое издание колониализма. И тогда в международных отношениях окончательно утвердится право сильного", - подчеркнула она. При этом сами США и их союзники, сыгравшие ключевую роль в организации на Украине в феврале 2014 года неонацистского государственного переворота, не скрывают: их целью было превращение этой страны в политический и военный плацдарм для противоборства с Россией как главным препятствием на пути Запада к мировому господству, добавила законодатель. "Попытка вторжения в Крым, население которого высказалось за возвращение полуострова в состав России. Полномасштабная война с Донецкой и Луганской Народными Республиками, граждане которых считают себя частью русского народа, России. Геноцид мирных жителей. В этом геополитическом сражении люди для Запада – пыль", - написала парламентарий. По ее словам, именно так западные правители относятся и к жителям Донбасса, которых нещадно обстреливает украинская неонацистская артиллерия, и к самим украинцам, которых вслепую, против воли втянули в вооруженное противоборство с Россией. Запад решил, что может себе это позволить, подчеркнула она. Матвиенко отметила, что Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами, однако постоянно получала отказ. "Антироссийская политика Киева, саботирование им выполнения Минских соглашений, террор в отношении жителей Донбасса не оставили нам другой возможности защитить и свою страну, своих граждан от агрессивных действий Украины, кроме как применить силу, военные средства", - указала сенатор. "Мы больше не ждем честности, порядочности с той стороны. Защита русских людей, Русского мира, российских исторических территорий – вот единственное, чем мы руководствуемся", - отметила спикер Совфеда. По ее словам, главный итог двухлетия –"правда истории с нами, на нашей стороне". "Это наглядная, убедительная демонстрация несокрушимости России, неспособности ни Украины вкупе с Западом, ни любой иной коалиции нанести нашему Отечеству стратегическое поражение на полях сражения. Мы не дали слабины ни в чем, что определяет мощь, жизнеспособность страны", - написала законодатель. По ее словам, как государство, общество и народ за два года СВО Россия и россияне стал еще сильнее, "еще более укрепились в уверенности в нашей победе".

https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html

https://ria.ru/20240223/peregovory-1929222282.html

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в мире, россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф